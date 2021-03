El 'efecto Rocío Carrasco': Paz Vega también apoya públicamente a la exmujer de Antonio David Flores

"Este sujeto es un maltratador de libro, aunque la justicia llegue tarde", ha escrito la actriz en unos stories de Instagram que ha eliminado poco después. Su carta brindado apoyo tanto a Rocío Carrasco como a todas las víctimas de violencia de género ya es viral.

El documental y las duras declaraciones de Rocío Carrasco han convertido las redes sociales en un campo de batalla entre quienes la creen y quienes no. A su favor se han manifestado, además de miles de personas anónimas, algunas figuras políticas -como la ministra de igualdad Irene Montero o la número dos de la lista del PSOE para Madrid, Hana Jalloul (que mencionó a la hija de Rocío Jurado y a las víctimas de violencia machista en su discurso de agradecimiento por su nuevo cargo)- y numerosos rostros conocidos de nuestro país. La última en hacerlo ha sido Paz Vega, que se ha pronunciado a través de los stories de Instagram publicando una larga carta de apoyo, no exenta de polémica.

"Siento una profunda tristeza cuando oigo el testimonio de Rocío Carrasco... Esa tristeza y empatía me ha llevado a escribir y a mostrar un pensamiento sin filtro... Lo siento.. No soy quien para juzgar a nadie..." ha escrito la actriz en referencia a unos stories de Instagram que borró poco después de su publicación.

En dichas publicaciones Paz Vega se dirigía directamente a Antonio David Flores, el gran perjudicado tras la emisión del programa de su exmujer. Este era el texto que, junto a una imagen del tertuliano televisivo, publicó la intérprete:

"Esta es la imagen de un maltratador. Sí, un MALTRATADOR! Alguien que lleva viviendo de un cuento inventado por él 25 años, destrozando la vida de una mujer hasta el punto de casi conseguir su objetivo: matarla. Pero la fuerza de su víctima es mucho mayor porque se baja en el amor infinito que, como madre que da vida, siente por sus hijos... Y de ahí ha sacado la fuerza necesaria para desenmascarar a su verdugo con el alma rota y el corazón en la mano. Esas lágrimas de dolor profundo, infinito, de Rocío, no se pueden fingir. Solo espero que esto la libre un poco e ilumine su camino en el futuro..."

"Y este sujeto llamado Antonio David Flores es un MALTRATADOR, de libro aunque la justicia llegue tarde y siga sin estar preparada para afrontar casos como este de violencia de género. Seguimos desprotegidas ante la ley y ante el juicio moral y la duda razonable al que nos vemos enfrentadas por parte de una sociedad patriarcal y machista cuando decidimos dar la cara y denunciar... Tantas mujeres reflejadas en el espejo de Rocío, tantas víctimas que son revictimizadas..."

Esta no es la primera vez que Paz Vega realiza un alegato feminista de forma pública. Tal como declaró en una entrevista para Woman.es, para ella "el feminismo es un movimiento que tiene unas bases únicas y no hay más: es la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia hacia la mujer." Sin embargo, horas después la artista decidió eliminar de sus redes los polémicos mensajes sobre Antonio David Flores, no sin antes justificar sus palabras y compartir una reflexión al respecto de la situación de Rocío Carrasco, que no ha tardado en hacerse viral.

"Lo que hemos visto y oído es la imagen de una mujer que ha sufrido mucho, demasiado... Y yo la creo. [...] Y ojalá su testimonio sirva para que otras mujeres tomen las riendas de su existencia... La ley a veces tiene sus propias reglas y no se ajusta a la realidad, a la verdad. Pero debemos confiar en ella."

"Se puede hablar de mujer maltratada pero no de maltratador. Se puede hablar de mujer violada, pero no de violador; porque te pueden enfrentar a una demanda por injurias... Esta es la reflexión que he querido poner sobre la mesa. Quizás de una manera demasiado gráfica y explícita. Y posiblemente también llevada por el convencimiento de la necesidad de apoyo social y jurídico a las mujeres que después de mucho tiempo y sufrimiento deciden dar el paso, exponer su caso y pedir ayuda. Y no solo me refiero a este caso que nos ha impactado a todos."

"La violencia de género tiene una relación de causa-efecto. Si hay una mujer maltratada y así se señala, es porque hay alguien que ejerce ese maltrato contra ella... de ahí que existe un maltratador. Ponerle nombre concreto a esa persona ayuda a no focalizar la atención en la víctima, revictimizándola. No es lo mismo decir que una mujer ha sido violada por 5 hombres, a decir que 5 violadores han agredido a una mujer."

"Y por supuesto hay que respetar la presunción de inocencia, pero lo que no puede ser es que el foco siempre descanse en el comportamiento, lo que dice o lo que hace la mujer... En esta lucha contra la violencia de género hay muchas batallas por ganar. Quizás, la primera y más urgente es la de cambiar la dialéctica y poner el foco en la causa y el origen del problema. Y no en la víctima."

"De ahí que tenemos que hacer un ejercicio para doblegar el discurso machista y patriarcal que envuelve cualquier conflicto de género. Solo así podremos avanzar... "