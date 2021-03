Rocío Carrasco y los hombres que han formado parte de su vida

Antonio David Flores, Pedro Carrasco, Fidel Albiac, Ortega Cano… Descubre todos los detalles de la relación de Rocío Carrasco con los hombres que han marcado un antes y un después en su vida -tanto para bien como para mal-.

Si hace unas semanas fue la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry la que conmocionó al mundo con las confesiones que hicieron los duques de Sussex a la periodista Oprah Winfrey, en España ha sido la docuserie de Rocío Carrasco la que ha dejado al país entero con la boca abierta. Hasta el domingo pasado, cuando Telecinco emitió el capítulo 0 y el 1 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, solo existía una versión, la de Antonio David Flores, sobre el conflicto que la hija de Rocío Jurado con el que fuera su marido y el que es padre de sus hijos Rocío y David Flores.

Durante la entrevista, que fue desgarradora tuvo momentos en los que 9.597.000 personas estuvieron frente a la televisión, según datos de Barlovento Comunicación, contó detalles, hasta el momento, desconocidos de su vida. Cómo tocó fondo cuando se enteró de que su hija iba a ir a defender a su padre tras su paso por 'Gran Hermano', su intento de suicidio, el apoyo incondicional de Fidel Albiac, la advertencia que le hizo su padre el día que se enteró de que salía con Antonio David Flores…

Aunque solo llevamos dos capítulos de la docuserie, las declaraciones de Rocío Carrasco están dando mucho de lo que hablar. Tanto es así que Mediaset ha tomado la decisión de prescindir del que fuera agente de la Benemérita como consecuencia de una de las confesiones que hizo la hija de la tonadillera. Antonio David Flores ya no podrá trabajar en Mediaset, tal y como informó en directo el lunes 22 durante ‘Sálvame’ Carlota Corredera.

Pero Antonio David Flores no ha sido el único hombre en la vida de Rocío Carrasco ha aparecido en el espacio de Telecinco que persenta Jorge Javier Vázquez los domingos.

Pedro Carrasco

El boxeador onubense es, sin lugar a dudas, el hombre más importante en la vida de la hija de Rocío Jurado. La tonadillera y Pedro Carrasco fueron, en su momento, lo más parecido y en versión española, a los 'Brangelina'. Guapos, exitosos y con dinero, protagonizaban las portadas de las revistas, pero el amor se les rompió en 1989, poco más de una década después de casarse. Fruto de ese amor, nació Rocío Carrasco y la relación entre Rocío Carrasco era idílica y se desvivían en uno por el otro. "Mi padre me dijo: 'te va a arruinar la vida y vas a volver con una barriga porque es lo que quiere'", contó en el documental Rocío Carrasco. El boxeador murió en 2001.

Antonio David Flores

Era verano y unos amigos animaron a Rocío Carrasco a salir una tarde por Chipiona, el pueblo de su padre y donde Antonio David Flores tenía su primer destino como Guardia Civil. La hija de Rocío Jurado tenía 17 años y se enamoró del joven malagueño. Lo que todo el mundo creyó que era un amor de verano acabó en boda por todo lo alto, unos meses después de que lo hiciera Rocío Jurado con Ortega Cano.

Tuvieron dos hijos, primero Rocío y David y todo parecía que iba bien, pero empezaron a sucederse los rumores de infidelidad por parte del exguardia civil y el distanciamiento de la pareja era cada vez más claro, tanto que en 1999 se divorciaron, solo 3 años después de su boda. Entonces, empezaron una batalla judicial que continúa hoy.

David Flores Carrasco

“Sé que mi hijo me ama”, reveló públicamente Rocío Carrasco durante la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. El hijo pequeño de la hija de Rocío Jurado vivió en el domicilio familiar hasta que tuvo los 18 años, mientras que su hermana se marchó cuando cumplió los 16 para vivir con su padre.

"Y yo sé que por su situación él es un niño que se amolda y que, gracias a Dios, él es feliz de por sí. David no es que me preocupe menos, pero yo sé que él me ama y eso me da tranquilidad", contó. La última vez que se vieron fue en 23 de junio de 2016, antes de que se celebrara su boda, a la que sí estaba invitado pero nunca fue.

Fidel Albiac

Licenciado en Derecho y abogado, Fidel Albiac llegó a la vida de Rocío Carrasco para curar todas sus heridas tras la ruptura con Antonio David Flores. Han mantenido (y mantienen) una relación muy discreta que dura 20 años. La pareja se casó en Torrico, Toledo, en 2016, una boda a la que no asistieron ninguno de los hijos de Rocío.

Pero hay quien apunta que el andaluz hizo que Rocío Carrasco cambiara. "Rocío Carrasco ha sido siempre una niña simpatiquísima, buenísima, todo lo que tenía lo repartía con sus primos... Era encantadora, hasta que dejó de serlo... Hasta que alguien con ambición la ha abducido", contó en una ocasión Amador Mohedano, su tío, en ‘Sábado Deluxe’.

José Ortega Cano

El marido de Rocío Jurado fue un gran apoyo para Rocío Carrasco, pero, todavía es una incógnita, el motivo de su distanciamiento. De hecho, en numerosas ocasiones, el torero defendió públicamente a Rocío Carrasco de los ataques de Antonio David Flores. ¿En qué momento dejó de ser así y Ortega Cano apoyó al malagueño? Lo único que nos ha dejado ver en el documental de Telecinco es que cree que la boda de su madre y el torero fue un error. "A José siempre le tuve mucho cariño y verlo que estaba bien y que había salido de aquello, era emocionante. Ahora los sentimientos son diferentes". Para ella, la boda no fue "una decisión acertada". "No creo que fuese una decisión acertada desgraciadamente para ella, ella lo decidió así y estaba enamorada, y todo lo que fuera para que estuviera feliz y contenta", confesó.