Chrissy Teigen escribe un conmovedor artículo en el que habla de la pérdida de su bebé

A finales de septiembre Chrissy Teigen y John Legend perdieron a su bebé. Un mes después de la tragedia, la modelo ha publicado un artículo en Medium en el que se sincera sobre la pérdida de su hijo y el motivo por el que publicó las fotos de ese momento.

El pasado 30 de septiembre la modelo Chrissy Teigen y su pareja, el cantante John Legend, publicaron unas tristes imágenes en las que informaban a sus fans que habían perdido a su bebé de 20 semanas de gestación luego de que la modelo presentara un excesivo sangrado durante el embarazo. Desde entonces Teigen no se había pronunciado hasta que este 27 de octubre compartió una emotiva reflexión en su blog em Medium.

"No tenía idea de cuándo estaría lista para escribir esto. Una parte de mí pensó que sería desde el principio, cuando todavía sentía el dolor de lo sucedido. Pensé que me sentaría en la esquina de mi habitación con las luces apagadas, simplemente alejándome de mis pensamientos. Tomaría una copa de vino tinto, me acomodaría con una manta y finalmente tendría la oportunidad de hablar de 'lo que pasó", escribe a modo de introducción.

En el desgarrador ensayo, la modelo se sinceró sobre lo que le sucedió. Ella fue diagnósticada con un problema conocido como "desprendimiento parcial de placenta", que le provocó un abundante sangrado por el que tuvo que ser hospitalizada. "Me hiceron muchas transfusiones de sangre, eran bolsas y bolsas, y la pérdida era tal que era como si no estuviera recibiendo nada", escribió Teigen, de 34 años. "Una noche, me dijeron que al día siguiente sería el momento de dejarlo ir. Lloré". Según sus palabras en ese momento se quebró por completo, incluso no podía casi ni respirar, "una convulsión de llanto", describió.

"Ahora mientras escribo esto, puedo sentir el dolor de nuevo", continuó. "Me pusieron oxígeno sobre la nariz y la boca, y esa fue la primera foto que ustedes vieron. Tristeza absoluta y completa".

Sobre las dramáticas fotos del nacimiento de su bebé que publicó en redes explicó: “Le dije a John -que se encontraba muy indeciso-, que las necesitaba. Que solo tenía que hacerlo. él detestaba la idea de hacerlo, no tenía sentido para él. Pero sabía que necesitaba saber de este momento para siempre, de la misma manera que necesitaba recordarnos besándonos al final del pasillo, de la misma manera que necesitaba recordar el nacimiento de Luna y Miles -los dos hijos de la pareja-. Y sabía absolutamente que necesitaba compartir esta historia. Lo viví, elegí hacerlo y, más que nada, estas fotos no son para nadie más que las personas que han vivido esto o tiene la curiosidad de preguntarse cómo es algo como esto”.

En su mensaje mencionó que a diferencia de sus otros dos hijos Miles, de 2 años, y Luna, de 4, a este tercer pequeño ya le habían escogido su nombre mucho antes de que naciera, por lo que lo llamaban Jack.

La modelo también contó que las cenizas de su bebé están en casa esperando para ser enterradas a los pies de un árbol, un lugar donde siempre estará muy presente para la familia. Sobre su pérdida, Chrissy reflexiona: “La gente dice que una experiencia como esta crea un agujero en tu corazón, ciertamente se hizo un agujero, pero se llenó con el amor de algo que amaba tanto. No se siente vacío, este espacio, se siente lleno. En ocasiones me encuentro llorando, pensando en lo feliz que soy de tener dos niños pequeños increíblemente maravillosos que llenan esta casa de amor (…) también lloro cuando me enojo conmigo misma por ser demasiado feliz”. “Escribo esto porque sabía que tenía que decir algo antes de poder seguir adelante y volver a la vida, así que realmente les agradezco por permitir hacerlo”, finalizó.