El anuncio sobre su salud que ha alarmado a los seguidores de Chrissy Teigen

Con más de 13 millones de seguidores en Twitter, es totalmente normal que los fans de Chrissy Teigen se hayan preocupado cuando la modelo y mujer de John Legend lanzaba el siguiente mensaje en dicha red social: "Tengo que estar de reposo en la cama de manera oficial durante dos semanas. Me estoy tomando este tiempo para aprender a coser capas y ropa de niños así qué las cosas por aquí se van a poner verdaderamente feas". Un mensaje que deja ver el inagotable sentido del humor de la que es una de las celebrities internacional que más puede presumir de 'engagement' con sus seguidores.

Pero claro, una vez tirada la piedra... ¡Chrissy escondía la mano! O bueno, no es que escondiese la mano, pero sí que dejaba a sus seguidores con la inquietud de no saber qué es lo que realmente le estaba pasando. Aunque lo cierto es que solo hay que sumar 2 + 2 (cuatro) para intuir que todo tendrá que ver con su tercer embarazo y con el hecho de que quizá su médico le haya recomendado reposo.

Un embarazo que anunciaron el pasado 14 de agosto y lo hicieron de una manera que ya eligió Katy Perry para anunciar el suyo: vía videoclip. Efectivamente, en el vídeo musical 'Wild' es donde pudimos ver que la pareja estaba espera su tercer hijo. De hecho, y por si no quieres ver el videoclip entero, es en el minuto 3:22 donde vemos a John acariciando el abdomen de Chrissy.

Además, días después de hacer público el embarazo, Chrissy también compartió con sus seguidores la manera en la que se habían enterado de que están esperando un nuevo miembro en la familia.

De acuerdo con Teigen, todo comenzó cuando decidió quitarse los implantes de seno en junio pasado. Antes de esta cirugía, Teigen tuvo que someterse a una prueba de embarazo obligatoria, porque de estar embarazada no podía someterse a la cirugía. La prueba salió negativa por lo que la modelo se realizó la operación como lo tenía planeado.

"Me hice una prueba de embarazo como parte de la rutina que tienes que hacer antes de someterte a una cirugía. La prueba salió negativa. Pero en realidad sí estaba embarazada”, comentó en su cuenta de Twitter.

Pocas semanas después de que le quitaran los implantes se volvió a hacer el test de embarazo por su cuenta. "Desde hace muchos años me hago test de embarazo casi cada mes, rezando por ver un positivo algún día. Solo por hacerme ilusiones. Pero nunca antes había tenido un positivo". Recordemos que sus dos hijos Luna y Miles, fueron fruto de la fecundación in vitro.

Según su relato, la mañana del lanzamiento del nuevo álbum de John, él se despertó a las 3 de la madrugada para acudir al programa Good Morning America, entonce ella se levantó con él y le dijo: "quizá me debería hacer el test mensual, solo para decepcionarme una vez más". Pero lo que apareció no se lo esperaba. "No me decepcioné, me asusté muchísimo". Y es que la modelo, le daba miedo que el bebé hubiera corrido algún riesgo por la operación a la que se había sometido. "Le rezamos a los dioses para que todo estuviera bien. Fui a cada cita aterrorizada", confesó.

La modelo revela que pensaba que sería prácticamente imposible que ella pudiera quedarse embarazada. "Las probabilidades parecían pocas. Pero lo que dicen a menudo puede ser real, cuando te rindes, la vida encuentra la forma de sorprenderte", relataba con ilusión.

Chrissy contó su historia con la esperanza de ayudar a mujeres que han pasado por su misma situación. "Espero que esto le dé esperanzas a alguien. La fecundación in vitro fue una elección genial para nosotros. Muy dura, pero nos dio a dos monstruos preciosos. Os prometo que nunca pensé que podría. Además sigo muy preocupada. Una parte de mí echa de menos la seguridad de mis embriones perfectos, creados en su pequeño plato. Me parecían intocables y seguros. Ahora me siento como si fuera una cáscara de huevo".