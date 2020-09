Ana Obregón se despide del verano "más triste de mi vida"

Duros momentos para la actriz.

Ha sido un verano muy complicado para la presentadora y actriz, Ana Obregón. Y es que desde que su único hijo, Aless Lequio, falleciese a causa de un cáncer que no pudo superar, la intérprete de 'Ana y los siete' no ha podido más que rodearse de familiares y amigos para intentar lidiar con el dolor al que se enfrenta diariamente. De ahí que desde el fallecimiento de Aless, Ana haya recurrido en varias ocasiones a las redes sociales para recordar a su hijo. Lo hizo en el que habría sido su cumpleaños y ahora lo hace para decir adiós a su verano más complicado.

"Así despedíamos uno de los 27 veranos que me regalaste y que fueron los más felices de mi vida. Gracias mi Áless por tanto amor. Me toca decir adiós al primer verano sin ti, el más triste de mi vida y aprender a respirar de nuevo , aprender a vivir con este dolor sabiendo que” las huellas de las almas que caminaron juntas jamás se borraran”. También me toca dar la bienvenida y desearos un otoño lleno de salud y responsabilidad para acabar con esta pandemia, sin olvidarme jamás de mandar toda mi fuerza y la de Aless desde el cielo a todos los que estáis luchando contra el maldito cáncer. Si cierro los ojos escucho su voz diciendo : “animo luchadores” #alessforever 💔", ha escrito junto a tres imágenes en las que la vemos jugando con Aless cuando este todavía era muy pequeño.

Una publicación que enseguida se ha llenado de mensajes de ánimo y apoyo para una actriz que ha sabido ganarse el cariño del público desde hace años. Mucho ánimo, Ana.