Amber Heard se derrumba en el último día de juicio: "Ha sido increíblemente doloroso"

Fue el pasado 7 de julio cuando comenzaba el juicio que Johnny Depp había interpuesto contra el periódico 'The Sun' por haberle llamado 'maltratador' y por haber publicado numerosas conversaciones, datos y vídeos privados de su matrimonio fallido con Amber Heard. Un juicio que ha tenido lugar en Londres y en el que se han podido escuchar confesiones de todo tipo incluyendo historias relativas a excrementos, golpes y mentiras.

Un proceso legal que ha quedado listo para sentencia y que en su último día ha visto cómo Amber Heard ofrecía unas declaraciones a la salida del tribunal. Visiblemente afectada, y con lágrimas en los ojos, la que fuera mujer de Johnny Depp ha hablado alto y claro.

"Viajé al Reino Unido para testificar en estos procedimientos como testigo para ayudar a la Corte. Después de obtener una orden de alejamiento en 2016 y finalizar nuestro divorcio, lo único que quería era seguir con mi vida. Yo no puse esta demanda, y a pesar de su importancia, hubiese preferido no estar delante de este tribunal", comenzaba.

"Ha sido increíblemente doloroso revivir la ruptura de mi relación, ver cómo mis motivos y mi verdad ha sido cuestionada y ver cómo los detalles más traumáticos de mi relación con Johnny han sido compartidos en esta Corte y han dado la vuelta al mundo", continuaba.

"Me ratifico en mi testimonio y ahora pongo mi fe en la justicia británica. Aunque yo no presenté esta demanda, soy consciente de los valiosos recursos que está consumiendo este litigio y me alegrará ver que esos recursos se redirigirán a cosas más importantes que quedaron retrasados por la pandemia de Covid-19. Aprecio la dedicación, el trabajo duro y el apoyo del equipo de defensa lega, así como de mis abogados en Reino Unido y en Estados Unidos", ha terminado.

Probablemente la sentencia se publicará en septiembre. Seguiremos informando.