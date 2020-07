Johnny Depp revela el escatológico detalle por el que decidió poner punto y final su matrimonio con Amber Heard

La batalla judicial continúa.

Está claro que el divorcio de Johnny Depp y Amber Heard está siendo uno de los más polémicos de los últimos años. Tras años de acusaciones, ahora la pareja se ha visto las caras en Londres en el inicio del que será un juicio de aproximadamente unas tres semanas y con el que se espera terminar con todas las ideas y venidas judiciales del que fuera uno de los matrimonios más 'cool' de Hollywood.

Pero lo que no esperábamos era un inicio tan potente. En la primera vista oral, Johnny Depp ha sacado la artillería pesada asegurando que el día en el que decidió dejar a Amber Heard fue el día en el que ella defecó en la cama a modo de broma. Sí, lo habéis leído bien. Broma o no, lo cierto es que el actor también ha admitido que, desde los 14 años, "he probado toda droga conocida por el hombre, pero eso no quiere decir que haya sido violento con Amber. Nunca lo fui".

Unas declaraciones que recoge el periódico 'Daily Mail', quien ha dedicado su portada a este peliagudo asunto. Por el contrario, Amber Heard ha vuelto a dejar claro que ella sintió miedo y temor por su vida cuando estaba casada con el actor de 'Piratas del Caribe'. Con versiones tan contradictorias, los expertos judiciales aseguran que no es probable que lleguen a un acuerdo y que será el juez el que tenga que decantarse por una versión o por otra.

Además, Johnny Depp mantiene otra batalla legal paralela con el periódico 'The Sun', ya que este tabloide británico ha estado publicando artículos con numerosas conversaciones privadas entre él y la que por aquel entonces era su exmujer. Algo que el intérprete considera intolerable y que ya ha puesto en manos de su abogado.

Así las cosas, solo queda esperar a que pasen los días y conozcamos, de una vez, quién gana esta agria batalla judicial.