Javier Bardem también sale en defensa de Johnny Depp

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Hace varios años que Amber Heard y Johnny Depp se encuentra inmersos en una batalla legal en la que ella le acusa de malos tratos y él lo niega. Una situación que parece haber dado una vuelta de tuerca en las últimas semanas a favor del actor ya que ha presentado varios testimonios de amigos que lo apoyan y que están ofreciéndole todo su apoyo.

En unas declaraciones obtenidas por 'The Blast', el actor español Javier Bardem ha asegurado lo siguiente: "Quiero mucho a Johnny. Él siempre ha sido un auténtico caballero y una persona extremadamente generosa que se ha preocupado siempre por sus amigos, su familia y por él". Unas palabras que llegan después de que su mujer, Penélope Cruz, también defendiese públicamente al actor de Piratas del Caribe.

"Lo queremos mucho y me siento agradecida de tener a alguien tan especial en nuestras vidas", aseguró la actriz española. Además, no ha sido la única que ha querido dejar claro que no cree que Johnny fuese capaz de algo así. Su expareja, Winona Ryder, también salió en su defensa hace un par de días.

"Hace años conocía a Johnny muy bien. Estuvimos juntos como pareja durante cuatro años y le consideraba uno de mis mejores amigos, y parte de mi familia. Sigo considero nuestra relación una de las más relevantes de mi vida. Nunca, jamás, fue violento conmigo o abusivo. Ni conmigo ni con ninguna otra persona, que yo viera. Solo le conocí como un buen hombre, de verdad, lo digo con total sinceridad. Era un tipo increíblemente cariñoso, que se preocupaba por los demás y se mostraba muy protector conmigo y con toda la gente que le importaba, y me sentía muy, muy segura a su lado", reconocía.

Ahora solo queda esperar a que se conozca el fallo judicial y ver en qué acaba todo este proceso.