Adriana Abenia cuenta en Instagram cómo se ha enfrentado a la operación de un bulto en el pecho

Con un emotivo mensaje que ha estremecido a sus seguidores.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Una de cada ocho mujeres españolas en algún momento de su vida padecerá cáncer de mama, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Afortunadamente, a día de hoy, hay muchos avances médicos y la prevención temprana juega un papel fundamental para poder detectar a tiempo la enfermedad, especialmente gracias a las mamografías.

Por desgracia, son muchas las mujeres las que día a día se enfrentan a una intervención quirúrgica para prevenir o tratar la enfermedad. Uno de los últimos rostros conocidos en encarar algo similar ha sido Adriana Abenia que, tras ser informada de que tenía "un bulto sospechoso" en un pecho, ha tenido que pasar por el quirófano para extirpárselo, tal y como ella misma cuenta a través de un post de su perfil de Instagram.

La presentadora ha querido compartir con todos sus seguidores cómo ha sido el proceso y cómo se encuentra ahora mismo, además de mandar un mensaje de amor a su marido, Sergio Abad, y a su hija pequeña, Luna, así como otro de agradecimiento al equipo médico responsable de la operación.

"No sabía si contarlo o no, pero siempre he procurado ser honesta con lo que siento y lo que hago, y con el fin de evitar especulaciones, prefiero decíroslo yo, puesto que habéis sido en todo momento muy respetuosos con mi vida. Hace poco me detectaron un bulto sospechoso en el pecho y, aunque cansada, la operación ha ido muy bien, de hecho he aprovechado para corregir el volumen perdido después de convertirme en mamá y aumentarlo un poquito", así empezaba el mensaje que la presentadora ha querido compartir en redes sociales junto a una foto de sí misma en la que podemos verla sentada sobre la cama de un hospital cabizbaja.

Adriana Abenia ha querido aprovechar este mensaje para concienciar al mundo de la importancia de visibilizar esta enfermedad y el papel que juega la prevención temprana en ella. Además, ha querido agradecer el trato recibido al personal médico y a su cirujano, Iván Mañero: "Gracias @imclinic por vuestro cariño y profesionalidad y a ti, Iván Mañero, por ayudarme a enfrentarme a este momento que tanto miedo me daba y dar color a un quirófano. Como os decía hace unos días, la mejor lucha es la detección temprana, no lo olvidemos.".

Por último, no se ha olvidado de todos los que la han apoyado en el proceso y, por supuesto, de su marido y su pequeña: "Os quiero y gracias a los pocos que ya lo sabíais y me habéis arropado como nunca. Sergio, es una suerte tenerte cerca, eres hogar. Luna, en nada podré volver a verte y jugar contigo, cuida de los abuelos".

El emotivo post, en menos de 24 horas, ha conseguido más de 18.500 'likes' y más de 1.000 comentarios. Entre los mensajes de ánimo encontramos algunos de sus compañeros de profesión y amigos como es el caso de Raquel Sánchez Silva, que la ha animado a cuidarse; Sara Escudero, que le comentaba: "Eres fortaleza. Te abrazo mucho..."; Noemí Galera, que añadía: "Te mando besos de cura sana"; o Anne Igartiburu, que añadía: "Amiga, eres luz y alegría siempre". Por su parte, Sergio Abad ha comentado un emoji de un corazón rojo acompañado de la inicial 'A'.