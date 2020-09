Traje sahariano con sandalias y calcetines, el look más rompedor de María Pedraza en San Sebastián

Un look deportivo con ropa que no lo es.

Siempre que vemos un look como el de María Pedraza en San Sebastián, en cuyo festival de cine está promocionando junto a Blanca Suárez la película 'El verano que vivimos' -la protagonizan ambas junto a Javier Rey-, nos da cierta envidia no ser una celebrity o no tener la valentía de ella para divertirnos así con la moda, que al fin y al cabo es de lo que se trata.

La actriz encima sabe hacerlo con un estilazo único del que deja su impronta siempre que tiene ocasión con apuestas tan vanguardistas como la de llevar un traje de inspiración sahariana con unas sandalias con calcetines. Como lo lees.

Seguramente te suene pelín chocante, pero es ver el resultado y rendirte a la evidencia: mola mucho y María Pedraza sabe darle un rollazo especial a este tipo de outfits.

En realidad tiene truco este estilismo porque la actriz de 'Élite' y 'La casa de papel' no se ha animado con unas ugly sandals y unos calcetines altos -los cuales ya te hemos advertido más de una vez que debes lucir más que nunca-, sino que ha optado por unas zapatillas de Balmain que juegan con ese efecto visual porque en realidad es un todo que está llamado a ser el calzado más rompedor de la temporada.

Acompañantes perfectos para restarle formalidad a lo que en realidad es un dos piezas de clara inspiración en los diseños militares y de aventura de estilo sahariano -camisa amplia con bolsillos frontales, pantalón de pinzas recto con cinturón a juego y ambos en color caqui, característico de este estilo-, lleva la camisa desabrochada completamente con un cropped top de canalé en negro de la firma Ônne, con lo que el look pasa a estar concebido en clave informal.

Y para la ocasión, María se ha alejado de sus inconfundibles rizos y ha apostado por llevar su melena lisa y con mucho volumen, peinada hacia un costado pero de forma natural.

Un sencillo bolso negro rectagular -parece que lleva dentro su cámara réflex para irse de safari...- es el único complemento de un look al que no le hacen falta ni pendientes para ser un éxito rotundo.