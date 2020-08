María Pedraza tiene la melena rizada más envidiada de Instagram que tú también puedes tener gracias a este sérum para pelo rizado que hidrata y hace pelazo

Tu producto salvavidas para ganar en brillo y movimiento.

María Aguirre | Woman.es

Hay cabellos que son únicos. Es verdad que tiene mucho que ver en ello el buen gusto y el estilazo de quien puede presumir de tenerlo, y sobre todo cómo se cuide. En la actualidad, la melena rizada de María Pedraza es una de nuestras favoritas.

Su 'long bob' nos encanta. Es de esos pelazos que da una envidia sana tremenda al verlo. Y mira que ella es atrevida y lo ha llevado, largo, más corto, rubio y hasta de color rosa. Le queda bien de cualquier forma y, aunque resulta genial cuando lo alisa, cuando se lo deja al natural dando todo el protagonismo a los rizos salvajes, su look es insuperable.

No todas tenemos la suerte de la actriz española, pero afortunadamente el mundo de la cosmética siempre está presto para salir en nuestra ayuda. Y si tú quieres tener un cabello similar al de la la intérprete puedes hacer realidad tus deseos gracias a este sérum hidratante que además de ser una garantía para la salud de tu melena tiene un precio muy accesible, ¡solo cuesta 5,49 euros!

No es lo mismo llevar el pelo descuidado que con un aspecto natural y casi despeinado cuidado hasta el último de los detalles. Es difícil explicar bien dónde se encuentra ese límite casi invisible entre una cosa y la otra, pero a buen seguro lo entenderás sin necesidad de complicarlo mucho más. Y es justo esto último, embellecer tus rizos aportando un plus de hidratación y suavidad, separando cada ondulación, a tu melena rizada, lo que consigue el 'Work that curl' de la firma australiana Aussie.

Elaborado con ingredientes naturales tan específicos como el aceite de semillas de jojoba, una planta originaria de zonas desérticas, su fórmula es perfecta para conseguir el objetivo deseado: tener una melena con rizos brillantes y cargados de movimiento.