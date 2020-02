La ‘influencer’ ha sido una de las invitadas al desfile de Lola Casademunt en la pasarela 080 Barcelona Fashion y, después de ver sus zapatos, tenemos claro que Mar Torres se viste por los pies. ¡Estos tacones ya son sus favoritos!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Todas, por mucho que a veces nos cueste admitirlo, tenemos en nuestro armario prendas con las que nos sentimos más favorecidas que con otras: ese vestido que, lo combinemos como lo combinemos, nos estiliza, esos vaqueros con los que siempre que nos los ponemos nos sentimos tan divas como Jennifer Lopez y Shakira en el intermedio de la Super Bowl… Y así nos podríamos poner a repasar prácticamente toda la ropa, los zapatos y complementos con los que creamos nuestros 'looks'. Y, amiga, que sepas que no estás sola porque a las famosas también les pasa. De hecho, Mar Torres nos acaba de descubrir que ya tiene unos zapatos favoritos que se pone cuando quiere que todas las luces vayan hacia su persona, vamos, cuando quiere sentirse guapa, guapa y guapa.

Tras pasar por los desfiles de Custo Barcelona y Beatriz Peñalver en la MBFWMadrid, Mar Torres ha hecho las maletas y se ha montado en un ave para no perderse el desfile de Lola Casademunt en la pasarela 080 Barcelona Fashion. Se ha sentado en el front row y no ha perdido detalle de las propuestas para el próximo otoño-invierno 2020/2021 de la firma catalana, aunque nosotras lo que no podíamos dejar de mirar eran sus zapatos, unos Louboutin negros que ya son sus favoritos.

Según Christian Louboutin, “los zapatos son un reflejo de lo que quieres, de lo que eres o de lo que te hace falta” y cuantísima razón tiene el diseñador, así que no nos extraña que la novia de Froilán los haya elevado ya a la categoría de los zapatos con efecto guapa y en los que confía cuando quiere deslumbrar.

Valorados en 695€, Mar Torres se ha decantado por uno de los modelos más icónicos de la firma, los Fetiche Peep, negros, 'peep toes' de charol, con plataforma y tacón de aguja de 15 centímetros. ¡Ahí es nada! Caminar con ellos no es como hacerlo con zapatillas, desde luego, pero, ya lo decía el propio diseñador, “los tacones son un placer con dolor”.