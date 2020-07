El look de Chenoa con vaqueros y cropped top que nos devuelve a finales de los 90 y comienzos de los dosmil

Podría haberlo llevado en la academia de 'OT' en su momento.

Como fans número uno de Chenoa y su cuenta de Instagram, lo mejor que le ha pasado a esta red social durante la cuarentena, no perdemos detalle de lo que va contando por ahi la cantante de origen argentino. Y lo último es muy importante porque ha vuelto a tocar en directo delante de público, cosa de la que por supuesto nos alegramos enormemente.

Pero a nosotras nos gusta casi tanto un look como un concierto, sobre todo cuando el outfit nos dice algo especial, y el último de Chenoa vaya que si dice, tanto que ha sido inmediato el flashback que hemos tenido nada más verlo.

Jeans y cropped top deportivo, no puede ser más finales de los noventa y comienzos de los dosmil. Si fuiste adolescente entonces, querida millenial, pudiste pasarte los veranos enteros con tops y vaqueros como el que luce la artista en el selfie que se ha hecho en un ascensor.

Como los que llevaba Mel C, aunque es verdad que ella nunca los combinaba con vaqueros sino con pantalones de chándal -aquellos no eran ni joggers-, y como los que la propia Chenoa y muchas de sus compañeras de concurso llevaron en su estancia en la academia de Operación Triunfo. Un look como el que ella ha llevado ahora es perfectamente compatible con las tendencias de entonces.

De hecho, el tiro alto de los jeans también lo es, aunque es verdad que no tanto el tiro de los mismos, ya que estos son tipo 'slouchy' y entonces los llevábamos ajustados y, sobre todo, acampanados y abiertos, a lo Irina Shayk y sus catorce años.

No tiene catorce años Chenoa, tampoco es una veinteañera como lo era en 'OT' a pesar de ser la veterana de la edición original del talent show que cambió la historia de la televisión en España, pero puede lucir bien orgullosa con este tipo de prendas recortadas que dejan el vientre a la vista porque está espectacular a sus cuarenta y cinco años recién cumplidos. Se nota que los entrenamientos en cuarentena han dado sus frutos.