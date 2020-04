La Chenoa cocinera es todavía mucho más divertida que la peluquera... ¡y mira que era difícil de superar!

Nos declaramos fans de la artista en esta cuarentena y siempre.

Woman.es

Mira que admiramos y adoramos a la Chenoa profesional, tanto a la cantante como a la jurado de televisión, pero nada será igual para los fans de la artista después de este confinamiento. ¡No podemos ser más chenoístas!

La naturalidad, el sentido del humor y la cercanía que está mostrando estos días a través de sus redes sociales es agua bendita para el confinamiento.

Mientras muchos profesionales de la canción se están dedicando a entretener a su público a través de directos en Instagram y grabaciones caseras de videoclips, Chenoa está probando suerte en otros oficios. Lo hizo con la peluquería, y teniendo en cuenta que la cosa no salió como ella imaginaba, decidió hace unos días pasarse a la cocina, donde se estrenó con muy buen pie en su primera receta pública, unas galletas muy ricas y fáciles de hacer.

Lo que no esperábamos es que se entregara a la vanguardia, a lo Ferrán Adriá o Dabiz Muñoz, tan pronto, pero los genios son así, y nuestra Chenoa lo es. La artista ha decidido, con muy criterio, que ella no tira nada de su cocina, y llevado a otra dimensión el concepto "cocina de aprovechamiento".

Quizá no entiendas nada de la receta que ha hecho, pero el caso es que le ha salido un bollo con una pinta muy digna y encima lo ha compartido con tanta gracia en Instagram que las risas están aseguradas.

Es que dan ganas de probarlo ya mismo, no me digas que no. Será difícil, eso sí, que tengas todos los ingredientes en casa, y menos todavía al borde de la fecha de caducidad, pero lo importante es el espíritu, así que básicamente haz limpieza en tu despensa y márcate un "bollo al estilo Chenoa" en su honor.

¡Por los grandes momentos que nos está regalando durante la cuarentena.