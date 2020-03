Esa blusa palabra de honor con volumen nos tiene completamente enamoradas.

Chenoa ha compartido en sus redes sociales un look ideal para tus eventos más cañeros. La cantante escogió un estilismo que tenía como a protagonista absoluto al pantalón ‘baggy’, una de las prendas de la temporada que ha conquistado a muchas famosas.

La intérprete optó por un ‘total look’ negro formado por una blusa strapless con vuelos y unos pantalones ‘baggy’ de efecto piel con el bajo con elástico. Completó su outfit con unos botines con la punta abierta y taconazo ideales para alargar la figura. Chenoa confirma así que no hay look que se le resista.

La tendencia de los ‘baggy’ surgió en verano del año pasado y recordemos que no paramos de ver instagramers con este estilo de vaqueros. Unos ‘jeans’ que destacan por su estilo holgado, con pinzas en el talle que ayudaban a definir la silueta y conseguir el efecto de una talla menos que ahora Chenoa ha llevado con el tejido efecto cuero, una piel sintética que está muy de moda en todo tipo de prendas.

Recordemos que este estilo de pantalones les quedan fenomenal a las chicas que tienen caderas anchas, pues el volumen bombacho equilibra totalmente sus formas. Te recomendamos que los lleves con zapatillas o con botines como Chenoa y que dejes que se vea un poco de piel para crear el efecto de longitud de la pierna.

En cuanto a la blusa, nos encanta ese volumen que tiene, parece que simula los pétalos de una flor y le da ese toque glam y cañero que tanto nos gusta. Además al dejar la parte superior despejada hace que los hombros y el cuello se vena super estilizados. Para acentuar su figura la cantante se ha puesto un cinturón con la hebilla dorada. Y para su look beauty optó por soltar su melena muy pulida y unos pequeños pendientes dorados.

Este maravilloso look es obra de la estilista Verónica Miyun y no nos queda más que aplaudirle y darle las gracias por darnos estas maravillosas ideas. Si quieres verla no te pierdas este viernes a las 22 hrs, (hora peninsular) Tu cara me suena.