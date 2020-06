Tras ver el look de Ana Fernández vas a querer llevar una falda larga y blanca con un top de punto

¿En los pies? Pues botas cowboy con las que obtener esa alternativa perfecta para festivales.

No habíamos caído en la comodidad y versatilidad de una falda larga y blanca hasta que se la hemos visto a Ana Fernández durante el BMW Drive Festival. Y es que quizá esta podría convertirse en una de esas prendas imprescindibles que no dejaremos de llevar con todo durante el verano. A la vista está su último look con el que además lanza una clara intención para reciclar nuestras prendas a pesar de las altas temperaturas, pues un top de punto y botas cowboy son su mejor apuesta para esa pieza tan ibicenca que ni tú querrás quitarte de encima.

Las faldas blancas están presentes en todas las firmas y lo hacen siguiendo patrones dispares entre los que hay cabida para el punto, el tejido plisado sin estampados incorporados y también para el denim o el lino. A modo de detalles, botones centrales, modelos cruzados y aberturas son su punto fuerte.

El éxito de esta prenda tan clásica continúa después de habernos acompañado la temporada pasada y la actriz le saca el mayor partido posible desvelándonos al mismo tiempo la que podría ser una de las tendencias que nos depara el verano.

Más allá de los míticos cuerpos de crochet y conjuntos de estilo 'patchwork' y confeccionados en punto, rescatar ahora el top y la chaqueta coordinada que hemos llevado hasta la saciedad es una apuesta segura. El punto es toda una opción incluso en estos momentos y las faldas, sin duda, su mejor acompañante para conseguir un look de aires festivaleros.

Decantarse también por las camisetas con hombreras puede ser otra alternativa pero, sin duda, las botas son el calzado definitivo para la próxima estación. Así nos lo demuestra Ana Fernández y así también nos lo enseñan continuamente quienes más saben de moda en las redes sociales. Perfectas para minivestidos lenceros o monos, ahora las faldas largas y blancas son su nuevo objetivo.