Coronavirus: este gel desinfectante de manos que se vende en farmacias es un éxito porque mantiene la piel hidratada y suave

Una de las reglas básicas para evitar el contacto y propagación de un virus es la higiene. La venta de los geles higienizadores ha batido récords.

Gel desinfectante, mascarillas, gripe, tos… Abres el periódico, pones la radio, enciendes el televisor y todo gira en torno al coronavirus.

La cifra de afectados en todo el mundo supera la cifra de 95.000 en 85 países diferentes. En España, no dejan de aumentar los casos día tras día. Pero lejos de alarmarse, mantener la calma resulta primordial, desde el Gobierno se han difundido una serie de medidas para prevenir el contagio y la propagación del llamado COVID-19.

Posiblemente, a tu mail haya llegado un correo de tu empresa con una serie de consejos. Entre ellos se encuentra el uso de gel desinfectante para aplicarse en las manos que, si bien debería utilizarse de manera habitual, su uso y venta se incrementa en periodos de virus. Pese a ser un gesto sencillo, hay ciertas cosas a tener en cuenta, tal y como nos cuenta Rocío Escalante, farmacéutica experta en dermocosmética y titular de Arbosana Farmacia: "No es por ser una friki o loca pero yo en mi neceser de bolso siempre llevo un envase de bolsillo de Sterillium, porque en nuestro día a día si estamos fuera de casa no puedes lavarte las manos con agua y jabón siempre que quieras así que mi recomendación es llevarlo siempre, pero porque personalmente y como sanitaria me gusta tener las manos limpias”.

Si visitas un supermercado o una farmacia en su busca, probablemente no lo encuentres debido al aumento de las ventas y las roturas de stock de este producto. En este caso, podemos hacer una fórmula similar en casa: “Aplicar en las manos 2 gotas de Aceite Esencial de Ravintsara o Solución de Defensas Naturales de Pranarom o hacerte una mezcla con gel de aloe vera, alcohol y uno de estos dos productos y ponerlos en un envase con dispensador”, comenta Rocío.

Desde las farmacias aconsejan preguntar la composición de estos geles higienizadores: “Lo ideal es base de etanol, el alcohol puro no es tan eficaz, mínimo debe llevar un 70% y esto es algo que debes preguntar a la persona que lo vende y que esa persona debe saber que contestar. Entre un 70-80% desinfecta pero no de manera tan eficaz como cuando se supera el 80%. Por eso solo tengo en la farmacia Sterillium que contiene un 85% con lo que te aseguras el 99% de desinfección higiénica en 30 segundos y desinfección quirúrgica en un minuto y medio. Este es bactericida, eficaz contra levaduras, hongos y virus como ameno, rotavirus, influenza-A, herpes simple, SARS-cov”.

Entre las diferentes propuestas, encontramos también el de Sesderma, cuyas usuarias aseguran que resulta muy confortable de utilizar debido a que contiene lactoferrina y clorhexidina para proteger y cuidar la piel. Algo que se agradece pues, al contener alcohol, este tipo de productos reseca e irrita la piel. Tras aplicarlo, puedes ponerte crema hidratante pasados unos 30 segundos, pues no influirá en su efectividad.

Otro gel desinfectante de manos bastante curioso y respetuoso es el de La Chinata, que contiene extracto de hoja de olivo.

