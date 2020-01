La alarma que ha generado el coronavirus de Wuham (bautizado por la OMS como 2019-nCoV), que hasta este miércoles había provocado 132 muertos, ha inspirado todo tipo de teorías sobre sus formas de transmisión. Aunque estas parecen ser similares a las de una gripe (estornudos, tos, objetos recientemente contaminados...), las redes acogen otras hipótesis, mucho más disparatadas y que, sin embargo, cuentan con seguidores dispuestos a propagarla.

Entre las que han cosechado más éxito hay una especialmente loca. Se trata de aquella que establece una relación entre el coronavirus y... ¡la cerveza Corona!

Según ha detectado el portal estadounidense BoingBoing, a lo largo de la semana pasado no solo aumentaron radicalmente en Google búsquedas como "¿qué es coronavirus?", "¿es coronavirus mortal?", "cómo prevenirlo" o "¿cómo se contagia?".

Global search interest for “coronavirus symptoms” has spiked +1,050% this week. 😷 Here are the top searched questions in the past 24 hours.#coronavirus #GoogleTrends pic.twitter.com/bPVsL3hCYW