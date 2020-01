Por qué andar se convertirá en tu mejor propósito fit este año

No sustituye a una clase en el gym o un entrenamiento de cardio, pero caminar es el primer paso para estar en forma. Y de alcanzar una salud de hierro.

Salir a andar no suena precisamente a deporte… Menos aún, si pensamos en caminar por nuestra ciudad, algo que solemos hacer cada día. Pero, ¿sabías que se está convirtiendo en un arma muy efectiva para luchar contra el sedentarismo? De hecho, hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda dedicar, como mínimo, 150 minutos a la semana a actividades aeróbicas de intensidad moderada como andar.

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que ni tiene que ser el único ejercicio que hagas ni que te va a ayudar a perder peso. Sin embargo, es el mejor modo de empezar a llevar a cabo tus propósitos fit de este año. Es gratis (como mucho, te supone renovar tus zapatillas deportivas), no tiene impacto en las articulaciones y se puede practicar a cualquier hora del día. Además, existen numerosos estudios que destacan su impacto positivo sobre la salud. Julia Roberts, Amanda Seyfried, Gisele Bündchen o Eva Longoria (quien ahora sale con su hijo) no se saltan su paseo. Repasemos sus claves.

Más sana. La Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard cuenta con una completa guía –Walking for Health- donde repasa todos los puntos a favor. Entre ellos señala que caminar unos 20 minutos al día a buen ritmo disminuye un 30% el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular y reduce la aparición de diabetes y colesterol. Es más, el informe calcula que esta actividad supone a los estadounidenses un ahorro en tratamientos médicos de unos 100.000 millones de euros. Y, por si fuera poco, los creadores del estudio también afirman que quien camina a diario esa casi media hora es menos propenso (un 43%) a coger gripes y resfriados.

Y más concentrada. Seguramente alguna vez lo has experimentado. Pero, si no lo has hecho, te animamos a que dediques 30 minutos de tu hora de comida en el trabajo a caminar. Así lo hicieron los participantes en un estudio publicado en la Revista Escandinava de Medicina y Ciencia Deportiva durante casi tres meses. ¿El resultado? Los investigadores determinaron que esas personas volvían a su puesto más positivas y entusiastas y, en consecuencia, se disparaba su productividad en las horas posteriores. Otro informe demostró después que con solo 10 minutos de caminata, el cerebro se ‘despierta’ y presenta mayor creatividad.

Pero, ¿adelgazaré? Está claro que si buscas perder peso de forma rápida, el paseo no te dará grandes resultados… Pero, cuidado, sí se queman calorías. Y bastantes. Según el American College of Sports Medicine, una mujer quema unas 100 calorías después de recorrer 1,5 km a buen ritmo. Es decir, no obtendrás ese beneficio si sales de shopping, pero si te calzas las zapatillas media hora cada día y con intensidad (se suele recomendar una velocidad de 6 km/hora), notarás el efecto.

A vueltas con los pasos. Hace un par de años se puso de moda hablar de los 10.000 pasos al día. Se decía que era lo recomendable según la OMS. Pero aquella cifra, como nos recuerda Jorge Herranz, entrenador del club David Lloyd, “tiene su origen en una campaña de publicidad que se lanzó para un podómetro japonés (de la marca Yamasa) en los años 60”. En realidad, el personal trainer insiste en que “esta cifra depende de cada persona y de su estado físico”. Pero, por otro lado, es una buena meta si no tienes ningún tipo de problema y buscas moverte (de hecho, pulseras de actividad como Fitbit establecen como objetivo esos 10.000 pasos). Herranz recomienda dos estrategias para alcanzarlos: “O bien fijarte una hora al principio o final del día y salir a caminar o ir arañando oportunidades, como ir al trabajo caminando o bajándose una parada antes; evitar el coche para salir a hacer pequeñas compras; escoger una ruta más larga al volver a casa…”.

Para todos los gustos. Que caminar te parece aburrido. Prueba con el nordic walking, una modalidad que combina la marcha con el uso de bastones para involucrar también los brazos en la actividad. El senderismo por la montaña también es una opción interesante si solo quieres practicarlo en fin de semana. Disfrutarás de la naturaleza y puedes ir añadiendo dificultad con los desniveles.

Y por si fuera poco, es ecosostenible. Pensemos en una ciudad como Madrid. Un reciente estudio de Siemens desvela que el transporte genera el 41% de las emisiones contaminantes de la zona. De ese porcentaje, los coches causan el 80% de la contaminación… Es decir, que cuanto más te desplaces a pie, más contribuyes a la sostenibilidad de tu entorno.