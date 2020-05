Te mostramos en vídeo, de la mano de Dior y su serum Capture Totale, cómo despertar la mirada cansada y apagada.

Aida Ortega | Woman.es

¿Quién duerme poco y mal? ¿Quién se levanta con cara de cansada por no lograr un sueño reparador? Si has levantado la mano en ambas preguntas tenemos un truco muy sencillo para levantar la mirada y que te ayudará a salir de casa radiante aunque no hayas dormido las ocho horas recomendadas. ¡Ah! Y de paso, alisar y prevenir las arrugas que se forman entre las cejas.

- Este es el sencillo masaje para el contorno de ojos con el que eliminar bolsas y ojeras, ¡en menos de 1 minuto!

- Con este ejercicio facial no solo vas a alisar las arrugas de la frente, también relajarte para dormir mejor

El estrés, la ansiedad, una mala alimentación o la falta de hábitos de sueño provoca insomnio, lo que se traduce en plantarte frente al espejo cada mañana con un rostro cansado, la piel apagada y la mirada caída. Y es que en la cara refleja rápidamente las consecuencias de una mala noche. Especialmente la zona de los ojos y su contorno.

Para despertarla y lucir un aspecto más joven y luminoso, Dior nos propone un ‘skin workout at home’ que solo te llevará un minuto y levantará tu mirada al instante. Un sencillo ejercicio facial que podrás hacerte tú misma con la ayuda del Serum Super Potent de Capture Totale C.E.L.L Energy de Dior.

El primer paso a seguir es masajear de abajo a arriba la zona entre las cejas, para comenzar así a activar la circulación. Tras esto, recorre ambas cejas con suaves pellizcos para luego hacer pequeños círculos sobre estas. Por último, estira la piel desde el centro hacia la sien. ¡Tan sencillo!

Este ejercicio facial no solo permite alisar las arrugas entre las cejas, sino también abrir el contorno de los ojos gracias a unas técnicas de masaje “lifting”. Los ojos parecen recobrar energía y permanecen bien abiertos durante todo el día.