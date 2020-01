¿Qué tienen esos productos todo terreno que lo mismo sirven para calmar rojeces, que para hidratar, lograr un efecto glow o reducir la inflamación y el dolor cuando nos damos un golpe?

True Organic of Sweden

Formulada con aceite de ricino, cera de abejas, aceite de oliva, manteca de karité, vitamina E y aceite de semillas de arándano, el 100% de sus ingredientes son naturales y el 95% de origen orgánico. Solo se necesita una pequeña cantidad para cicatrizar rasguños, reparar eczemas o quemaduras leves, combatir la piel roja e irritada, nutrir cutículas, o nutrir el cabello.

All you Need is Me, de True Organic of Sweden (12 €/15 ml).