Hailey Bieber ha revelado sus productos de belleza favoritos, algunos desde hace años

De Hailey Bieber -Baldwin, antes de cambiarse el apellido tras casarse con Justin Bieber- hemos aprendido grandes lecciones de moda, pero de tanto en cuanto también se anima a revelar algunos de sus secretos de belleza. Por ejemplo, los peinados que siempre le funcionan por ser ultrarápidos e incluso nos hado alguna que otra muestra de cómo hace para presumir siempre del tan ansiado efecto buena cara gracias a una conocida crema a base de retinol.

Lo que todavía no se había lanzado a contarnos es cuáles son los productos que forman parte de su rutina. Hasta ahora, porque la modelo ha decidido hacer uso de su cuenta en Instagram para narrar a través de sus stories, el paso a paso que lleva a cabo delante del espejo.

Como podrás imaginar es exactamente el mismo que el podríamos llevar cualquiera de nosotras aunque con los tratamientos que son los más adecuados para su piel, por lo que todo comienza con una buena limpieza. Desmaquillarse es fundamental y por eso recurre siempre al que más le gusta que no es otro que uno de Drunk Elephant a base de mantequilla que trabaja derritiendo de forma literal todos los restos de pigmentos.

Tras desmaquillar, toca acabar con toda la suciedad que queda. En su caso, lo hace con un exclusivo limpiador y unas almohadillas formuladas por su dermatóloga Christie Kidd que -malas noticias- no están a la venta para el público general pese a que ella los lleva utilizando desde hace casi cuatro años.

Siguiente paso, sérum. Aquí la top lo tiene también muy claro porque ha confesado cuál es su gran favorito que no es otro que C E Ferulic, un sérum de vitamina C de SkinCeuticas que ilumina la piel y ayuda en la pérdida de firmeza, al tiempo que brinda protección ambiental avanzada, y que resulta perfecta para pieles como la de Hailey que son sensibles y sufren de deshidratación.

Llega entonces el momento de la hidratación. Hailey se declara una verdadera fan de las mascarillas (la de Drunk Elephant y la de la doctora Barbara Sturm asegura son sus favoritas) pero para el día a día es una crema superhidratante de Augustinos Bader la que utiliza porque estimula los procesos de rejuvenecimiento naturales de la piel y mejorar drásticamente su aspecto. Tanto le gusta a la top que asegura es la tercera botella ya que utiliza en muy poco tiempo.

Por último, la confesión de Bieber: su afición por los aceites para cuerpo y rostro. Dice que no le van bien para su rostro porque suelen obstruirle los poros pero asegura haber encontrado una fórmula que no le resulta pesada, la de Vintner's Daughter.

Un último paso que no repite a diario -tampoco el de la protección solar, lo confiesa- pero que le suele servir de punto y final a una rutina con la que ha conseguido una de las pieles más envidiadas del panorama actual.