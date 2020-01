Es posible que Hailey Baldwin haya llevado en este look todas las tendencias de la temporada

Máxima apuesta... máxima puntuación.

María Aguirre | Woman.es

Qué bien le ha hecho Maeve Reilly a Hailey Baldwin. La famosa estilista norteamericana llegó al armario de la modelo para ayudarle a encontrar un sentido estético con el que se encontrara cómoda y vaya si lo ha logrado. Los de Hailey son ahora los looks más aplaudidos en el terreno del street style e, incluso en las alfombras rojas, es capaz de sorprender y situarse en los primeros puestos de los ránkings de las mejor vestidas.

No hay aparición de la top ante la que no nos detengamos a analizar cada una de las piezas que elige porque, como puedes imaginar, ninguna está ahí debido al azar. Ni los trajes oversized que lleva con sudaderas ni los jeans a los que añade una chaqueta de lana por dentro, su defensa de las zapatillas extragrandes en diferentes contextos, sus mezclas a base de tonos neutros o su creciente apuesta por llevar las botas con el bajo del pantalón metido.

Y la prueba de que todo está medido al milímetro está en combinaciones como la que acaba de lucir por las calles de Los Ángeles en la que están presentes todas y cada una de las tendencias que marcarán el final del invierno.

Para empezar, el punto. Conjuntos como este de Mandkhai Official compuesto por crop top de tirantes - muy similar al que Zara ha agotado con cárdigan a juego en las últimas semanas- y un cómodo pantalón largo llevan ya tiempo tratando de abrirse camino y parece que por fin va a ser su momento.

Sobre este dos piezas, una americana. No una cualquiera, una de silueta oversized - que no grande- en la que los hombros queden bien marcados y en un tono marrón que de uniformidad a las prendas que acompaña. Una misma gama de colores que comparte con el tercer elemento del look que no es otro que un bolso en tamaño mini. Este juego de proporciones que la moda propone la modelo se lo ha sabido llevar a su terreno gracias a este complemento de estética vintage de la firma By far.

¿Necesitas más pruebas de que el look de Hailey lo tiene todo? Sus pendientes de aro de Jennifer Fisher que quedan al descubierto gracias a su informal recogido lo rematan junto con las sandalias cuadradas de Bottega Venetta que toda influencer que se precie ya tiene en su versión acolchada.

Nota final: máxima puntuación.