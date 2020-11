Si tienes el pelo fino y notas que ningún champú te funciona, prueba con el que utiliza Alexa Chung y alucina con los resultados

¡Y este Black Friday tiene descuento!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

A las chicas de pelo fino nos cuesta una barbaridad conseguir lucir una melena bonita, con volumen y no apelmazada, a no ser que utilicemos el mejor champú para conseguirlo, como así hace Alexa Chung.

Sí, aunque no lo creas la 'influencer', a pesar de tener una de las melenas más envidiadas del planeta, tiene realmente el pelo superfino pero siempre sabe cómo lucir esos looks perfectos (e imitados) a los que tan acostumbradas nos tiene, como su característica melena suelta y ondulada al más puro estilo 'shaggy', ¿o no?

¿Y cómo lo consigue? ¡Muy fácil! Utilizando el mejor champú para lavar su cabello extrafino. Alexa Chung no se corta a la hora de desvelar sus trucos de belleza (y por eso, entre tantas otras cosas, nos encanta). En esta ocasión, ha desvelado a sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram cuál es el producto mágico que no puede faltar en su higiene capilar. Y no, no es ni embajadora de la marca ni ha cobrado por ello, por lo que su 'beauty tip' cobra todavía más credibilidad.

No se trata de ningún nuevo lanzamiento. De hecho, hablamos de un champú que se remonta a principios de los años 80 y que se creó pensando en todas esas mujeres de pelo fino que no podían lucir esos peinados cardados y a capas tan característicos de la época. Y, efectivamente, lo consiguieron.

Hablamos del Champú de miel Leonor Greyl que está formulado con todos los ingredientes necesarios para reforzar la fibra capilar y, por supuesto, es uno de los 'best seller' de la marca.

Con un 91% de ingredientes naturales, como la miel de acacia (que tiene una acción protectora e hidratante), el extracto de rosa (que funciona como suavizante para favorecer el desenredo) y la proteína de trigo (con efecto voluminizador), cuenta con una textura ligera que hace que podamos utilizarlo de manera diaria para aportar volumen a nuestro cabello fino, lacio y sin vida que tanto nos cansa.

¿Cómo utilizarlo? Tal y como hace la propia Alexa Chung: simplemente tienes que empapar tu cabello y verte na pequeña cantidad de producto en la palma de tus manos y emulsionar. Después, aplicar el champú sobre el cuero cabelludo y masajea añadiendo progresivamente pequeñas cantidades de agua. ¡Ojo! Es superimportante que aclares muy bien hasta que le pelo chirríe entre los dedos.

El precio de este champú es de 24 euros pero, amiga, tenemos una buena noticia y es que este Black Friday tendrá un descuento de un 20%. ¿No te parece la oportunidad perfecta para hacerte con él?