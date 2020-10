El mítico flequillo de Farrah Fawcett, al más puro estilo setentero, vuelve en una versión actualizada y estas son las claves para llevarlo con éxito, según un experto estilista

¿Te atreves con un cambio de look?

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

¡Tss, tss! Si a ti también te encantan los flequillos tanto como a nosotras, tenemos que decirte que estás de enhorabuena porque este otoño es el turno del flequillo 'waft' (de estilo setentero) que parece que llega con aires de tendencia, y no puede gustarnos más.

Para ponerte en contexto, por si eres de las que no sabes de qué tipo de corte te estamos hablando, se trata del mítico flequillo de la actriz Farrah Fawcet, y supone la opción perfecta para que cambiemos de look, tanto si adoras llevar flequillo como si eres de las que, por el contrario, nunca se ha atrevido a hacerlo.

Se trata de un flequillo muy sutil y muy favorecedor, de corte largo u ondulado y realizado a base de pequeñas capas ligeras. "Una versión actualizada del flequillo setentero al más puro estilo 'Ángeles de Charlie' que se integra en la melena y juega al despiste", explica Eduardo Sánchez, director de la Maison Eduardo Sánchez.

La tendencia viene influenciada a raíz de la situación de confinamiento que hemos vivido meses atrás. Al no poder salir de casa y no tener posibilidad de acudir a nuestra peluquería habitual, ya sea para cortar, teñir o peinar, muchas nos hemos tenido que adaptar a los recursos caseros o, simplemente, hemos dejado pasar el tiempo para ponernos en manos de nuestro estilista cuando todo pasara. "Muchas mujeres vieron como su flequillo más corto y definido fue creciendo y convirtiéndose en uno algo más largo que el 'curtain fringe', más fundido con el resto del cabello y más desfilado. Así ha vuelto, con fuerza, este estilo tan años 70", asegura el experto.

Y ahora, con el otoño recién inaugurado, al igual que estrenamos tendencias de 'street style', tampoco nos queremos perder ni una moda 'beauty', ¿o no? Ya hemos conocido los colores de pelo que más van a arrasar esta temporada, y ahora es el momento de dar la bienvenida al flequillo que ya está arrasando entre 'it girls' de todo el mundo, como Sabina Socol, o 'celebrities' como Naomi Campbell.

Pero entonces, ¿cuáles son las claves para llevarlo con éxito?

- El corte

"El degradado de la parte frontal es fundamental para conseguir este efecto de movimiento y se trabaja desde el flequillo hasta el largo del cabello", detalla Eduardo. Por ello, será fundamental ponerse en manos de profesionales que sepan darle el toque adecuado.

- El peinado

"La raya al medio también es importante en el look, así como que el flequillo se ondule ligeramente a golpe de cepillo redondo, secador y llevando el movimiento hacia atrás". Este consejo resulta fundamental para seguir manteniendo el efecto deseado desde casa, sin necesidad de acudir a la peluquería.

- La forma del rostro

No obstante, antes de lanzarse con las tijeras es importante tener en cuenta la forma de nuestro rostro, ya que este flequillo está más recomendado para rostros ovalados o ligeramente alargados más que redondos o cuadrados.

- El color

Por último, "el color es un complemento que juega a favor: los laterales ligeramente más claros ayudan a potenciar el corte y a crear luz en el rostro".

Ojo, pero si cumples con todos los requisitos y te apetece un cambio de look que no sea radical, ¿por qué no te animas con el flequillo 'waft'? ¡Nosotras ya estamos convencidas!