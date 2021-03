Elsa Pataky apuesta por un nuevo cambio de look y se oscurece aún más el pelo

Definitivamente adiós a su melena rubia.

Woman.es

Elsa Pataky no deja de sorprendernos con sus cambios de look. Tras decir adiós a su melena rubia, ahora oscurece aún más su cabello y nos deja impactadas. ¿Se animará con un tono aún más oscuro?

-Vas a cansarte solo de ver el durísimo entrenamiento de Elsa Pataky para mantenerse en forma.

-El 'entrenamiento' de Elsa Pataky con el que conseguirás correr más rápido que un caballo.

La famosa melena rubia de Elsa Pataky ya es inexistente. Y aunque simplemente en su última visita a la peluquería oscureció un tono su cabello y fue ella misma la que compartió a través de Instagram que por un tiempo iba a ser "la morena del grupo", ahora en uno de sus entrenamientos observamos que, ¿ha oscurecido aún más su pelo?

Tras anunciar a través de Instagram su nuevo look y confirmar que ha dejado de ser rubia, nos mostró una melena 'bronde' preciosa y rejuvenecedora. Un tono de color castaño muy natural que muchas celebrities han señalado como uno de los más favorecedores y que da a una melena oscura un toque de luz más claro. Pues bien, Pataky decidió este cambio en medio de rumores de una supuesta crisis con su pareja, ¿querrá confirmar eso de vida nueva, nuevo look?

No lo tenemos muy claro, pero lo que sí hemos observado en sus últimos entrenamientos (que cansan solo de verlos) que además de lucir un cuerpo de escándalo, su cabello se ve mucho más cambiado y, a pesar de que no es la primera vez que vemos a Elsa Pataky morena, en esta ocasión ha acertado de lleno. La modelo ha compartido a través de su Instagram cómo se pone en forma, desvelándonos así los secretos para lograr un 'cuerpazo' top, y aunque reconocemos que son todo un extra de motivación, en esta ocasión nuestra mirada ha sido desviada a su melena (cada vez más oscura).

La lección 'glitter' de Elsa Pataky en alta mar Ver 7 fotos

Sí, parece que la modelo poco a poco se adapta a su nuevo look y se une al club de las celebrities que apuestan por el cambio de look radical. Hace poco, Ester Expósito dijo adiós a su melena rubia, Shakira se unió al 'team' melena rosa de Laura Escanes y, cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, Pataky revoluciona las redes con un cambio de look que, por lo que se ve, va evolucionando a un tono más oscuro y pasando a la historia su deslumbrante melena dorada.