¿Que el corte de pelo bob no es para las chicas de pelo rizado? Pues Rita Ora nos acaba de demostrar que sí y, oye, es perfecto para vernos guapas mientras estamos en casa

Uno de los peinados más fácil y más de moda esta primavera.

Woman.es

En medio de la cuarentena por el coronavirus, es imposible que no fantaseemos con ese momento en el que el confinamiento acabe y podamos por fin salir a la calle. Para cuando ese día llegue, hemos encontrado un peinado con el que nos gustaría probar. Es más, lo podemos probar ya. Y ha sido Rita Ora quien lo ha llevado en uno de sus últimos looks. La cantante ha presumido de corte de pelo bob y, a pesar de que lo tiene rizado y solemos relacionar este peinado con las melenas lisas, nos ha enamorado.

-El combo pelo recogido en moño bajo efecto 'wet' y pendientes dorados como lo lleva Karlie Kloss es el único look que te salvará los días que quieras salir de fiesta después del trabajo

-La trenza clásica, el peinado más repetido en las calles de todo el mundo

Y lo que es cierto es que, junto con Kylie Jenner, Rita Ora es de esas famosas que no temen a la hora de experimentar con su pelo. Ahora, tal y como hemos visto en las últimas fotos que han llegado a la redacción, se ha pasado al bob, pero no uno cualquiera, sino uno que mira a los años 60 con nostalgia. La cantante ha lucido con mucho orgullo un corte de pelo bob rizado con flequillo y mucha textura. Sí, hacía mucho tiempo que no veíamos a la artista de esa quisa.

¿Te convence? Pues que sepas que es uno de los peinados más fáciles de hacer. Aprovecha estos días que vas a estar en casa para experimentar con tu melena. Si tienes el pelo ondulado, juegas con ventaja porque con solo secarlo al aire el resultado será muy similar al de la cantante. En el caso que quieras definir los rizos, te recomendamos que uses un spray con agua de mar o espuma, ¡verás qué bonito queda! Si no tienes la suerte de tener el pelo así, el difusor y la espuma también te ayudarán a lograrlo.

Pero Rita Ora no está sola. Hace unas semanas vimos a Selena Gomez con un peinado similar y unos reflejos muy naturales con los que iluminó su melena castaña oscura.