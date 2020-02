El combo pelo recogido en moño bajo efecto 'wet' y pendientes dorados como lo lleva Karlie Kloss es el único look que te salvará los días que quieras salir de fiesta después del trabajo

Este jueves te vas a acordar del peinado y los pendientes de la top model.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Es martes, sí, somos conscientes de que todavía quedan dos días para el jueves, el día que (algunas más que otras. Y no miro a nadie) aprovechamos para tomar una caña después del trabajo. Hay quien tiene un neceser en el cajón de la oficina con algunos productos de maquillaje, cepillo para el pelo, laca, gomina e incluso ropa (he visto de todo a lo largo de mi vida como periodista), pero el resto suele llevar el trabajo hecho desde casa, es decir, por la mañana ya nos vestimos y maquillamos como si fuéramos a salir. Sin embargo, cuando llega la hora de dejar la oficina a más de una le entran los ‘y sis’. “Y si me hubiera puesto otra cosa, y si me hubiera peinado de otra manera, y si tuviera unos pendientes más monos para parecer que no acabo de salir de trabajar”. Y Karlie Kloss nos acaba de inspirar con el último look que le acabamos de fichar.

Ella, que es el summum de la elegancia, sabe muy bien cómo acertar el cualquier ocasión, lo que no sabíamos hasta el momento es que el look que ha llevado para sentarse en el front row de Dior nos iba a inspirar tanto, no solo por la ropa en sí, que también, también por el peinado y por la forma en lo que lo ha coordinado. ¡Gracias, Karlie!

- Anímate a recogerte el pelo. Sabemos que la mayoría salimos de casa a la carrera y que a las 8.00 no son horas de innovar, pero tampoco hace falta arriesgar mucho. Un mono bajo y un poco de gomina harán todo por ti. Si te fijas en los looks de las influencers, los peinados que más triunfan últimamente son los que están menos trabajados, así que un recogido bajo y sencillo es siempre una buena opción porque te durará perfecto para el final de la jornada.

- Es hora de sacar esos pendientes que tanto te gustan. Si eres muy discreta, una posibilidad es llevar unos pendientes más grandes y sofisticados en el bolso para cambiarte después de que acabe la jornada laboral. Los dorados nunca fallan, pero los que tengan un color potente te darán más luz a la cara.

Y la modelo no solo nos ha conquistado con estos dos detalles, también con su traje. Optó por un dos piezas de cuadros y top lencero que combinó con unos botines y, oye, el resultado es de matrícula de honor.