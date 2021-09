Chenoa y su peinado salvaje con rizos que demuestra la versatilidad del 'long bob'

La artista ha compartido una imagen con un looko completamente diferente al que lució hace unos días al salir de la peluquería con nuevo corte de pelo y nuevo color.

Hace unos días, Chenoa nos sorprendió con una imagen en la que estaba cambiada. No físicamente, aunque desde que está enganchada al deporte su cuerpo también ha experimentado una evolución física ya que está más tonificada, como ella misma nos ha enseñado en alguna ocasión. En este caso, el cambio era por el peinado y por el nuevo color del pelo que luce tras haberse puesto en manos del estilista del cabello Pitu Sánchez.

Pues bien, apenas unos días después de lucir orgullosa su 'long bob' asimétrico y castaño con mechas rubias, la cantante ha compartido una imagen de estudio en las redes sociales donde aparece completamente distinta gracias a los rizos y al volumen, las dos características del peinado con el que posa en la foto, un look que demuestra toda la versatilidad que tiene el 'long bob', al contrario de lo que los críticos de las melenas cortas suelen argumentar.

El peinado en cuestión nos recuerda a los que se pusieron de moda hace ahora dos o tres años, la primavera anterior a la pandemia, cuando las celebrities no solo se apuntaron en masa al bob, sino que una parte importante de ellas decidió optar por el aspecto salvaje y natural para lucirlo.

Con los rizos por bandera y un volumen "electrizante", Chenoa está radiante y espectacular con esta opción que no la solemos ver a menudo porque ella acostumbra a dejar que su melena lisa se imponga. Está claro que si no lo hace es porque no quiere o porque tiene que pasar demasiado tiempo "chapa y pintura" de peluquería para conseguir un resultado final como el que muestra la fotografía tomada por Raúl Rodríguez.

Te podrá gustar más o menos en función de si eres más de rizos o pelos lisos y de cómo creas que le sienta a la artista de origen argentino, pero hay que reconocer que le sienta fenomenal. Bien es cierto que ella juega con ventaja porque no hay nada que se le resista.

No es la primera de las celebrities que se rinde ante la melena natural. Jennifer Lopez es una de las que presume de este tipo de cabello al natural sin ningún uso de planchas ni extensiones y cada vez son más las que se animan a lucir sus rizos salvajes en su máxima expresión.