Es cierto que la melena larga de Penélope Cruz tiene un punto muy sexy y exótico, pero su look en 'La red avispa', la película que podrás ver muy pronto en Netflix, nos ha dejado sin palabras. La intérprete ha transformado su look para este thriller de espionaje cubano, que se estrenará el 19 de junio en la famosa plataforma, y se ha dejado ver con una melena midi, super rizada, muy al estilo ochentero que realmente le favorece.

Con este look de pelo rizado comprobamos una vez más que es uno de los cortes que más años quitan y es que como Penélope si te animas a probarlo verás que quedará genial peinado con flequillo y el bucle súper marcado. Para esta película ubicada en la década de los ochenta en Cuba, el estilista ha querido renovar la larga melena negra de Pe, y le ha dado un aire mucho más fresco con los rizos sueltos y unos sutiles casi imperceptible reflejos como simulando cabellos aclarados por la luz del sol que iluminan su rostro.

Y ahora que se acercan las altas temperaturas creemos que copiar este corte y estilo de pelo puede llegar a ser la mejor idea para renovar tu imagen y de paso sobrevivir al verano con esta cómoda y fresquita melena. Por no hablar de lo mucho que rejuvenece este look.

Este peinado además dibuja el óvalo facial a la perfección, suaviza los rasgos más angulosos, aporta volumen al cabello fino y potencian la forma de los rizos.

Pero para no perder detalle de todo el estilismo de Penélope Cruz no nos podremos perder el próximo 19 de junio el estreno de 'La red avispa', filme en el que la oscarizada actriz comparte reparto con la actriz del momento, Ana de Armas.

El filme, que ha sido escrito y dirigido por Olivier Assayas, es una adaptación del libro 'Los últimos soldados de la guerra fría', escrito por Fernando Morais. Narra la historia de 'Los cinco cubanos', un grupo de oficiales de inteligencia arrestado en Florida en septiembre de 1998 y más tarde condenados por espionaje y otras actividades ilegales.

Según la sinopsis adelantada por Netflix, "René González es un piloto cubano que deja atrás a su esposa e hija en una nación comunista para huir a Estados Unidos y comenzar una nueva vida de libertad a principios de los 90. Pero René no es lo que aparenta. Él une fuerzas con un grupo de exiliados cubanos al sur de la Florida conocido como La red avispa, liderado por el agente encubierto Manuel Viramontez alias 'Gerardo Hernández', quien se convierte en parte de una red de espías a favor de Castro cuya tarea es observar e infiltrarse en organizaciones cubano-americanas terroristas que intentan atentar contra la república socialista".

En el filme participan también estrellas como: Edgar Ramírez, Wagner Moura, Gael García Bernal y Leonardo Sbaraglia.