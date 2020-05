El obstáculo al que Penélope Cruz se ha enfrentado durante toda su carrera (y que aún no ha superado)

Es algo que le hace sentir muy incómoda.

Penélope Cruz es una de las mejores actrices de nuestro país y la única que tiene un Premio Oscar en la estantería de su casa. Aunque lleva en el mundo de la televisión y de la interpretación desde que era prácticamente una niña -sus padres siempre lucharon para que tanto ella como sus hermanos dejasen volar sus habilidades creativas-, los halagos le abruman. Sí, a Pe, a nuestra artista más internacional, no le gusta nada cuando le hablan de su apariencia.

¿Cómo? Pues como lo lees. Según ha comentado la actriz de 'Vicky Cristina Barcelona' a la revista 'Red', no le gusta que le digan los guapa que es. ¿Y por qué? Pues fácil: no se siente identificada con la imagen que tienen los demás de ella. “Me siento incómoda. No pienso en mí mismo en esos términos”, confesó en la entrevista.

Es más, a sus 46 años, ha confesado que se siente más segura que al inicio de sus carrera. Los años han hecho que ganara en autoestima. 'No tenía mucha confianza [sobre mi apariencia] pero no crecí muy pendiente de mi aspecto."No cambiaría lo que siento ahora por lo que sentía cuando tenía 20 años. Hubo algunas inseguridades sobre cosas que luego te das cuenta de que no son importantes", contó a Red.

Además remarcó que todavía hoy cree que existen muchos tabúes con todo lo que tiene que ver con el cuerpo femenino. “Hay demasiados tabúes que rodean los cuerpos de las mujeres y creo que es igual a una gran falta de respeto”.