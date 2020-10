Seguro que crees que consumir arroz integral es mil veces mejor que el blanco, sobre todo si estas a dieta, pues amiga tenemos algo que contarte.

Cuando hablamos de carbohidratos solemos hacerlo en terminos absolutos. Frases como: los carbohidratos engordan, tienes que comerlos todos integral, evita ingerirlos de noche, o aún más radicales elíminalos de tu dieta.

Pero como casi todo en la vida, nada es absoluto y generalizar suele ser uno de los errores más grandes que cometemos. Primero porque todos los cuerpos son distintos, lo que me funciona a mi puede que a ti no, y viceversa. Por otro lado, someterse a dietas (sin la guía de un profesional) en la que se suprimen todos los carbohidratos podría resultar contraproducente. Según estudios, la eliminación total de los carbohidratos de la dieta no solo trae consigo el aumento de los atracones por ansiedad, sino que una vez terminada la dieta, al volver a comerlos volvemos a aumentar. Para Leslie Langevin, autora del libro 'The Anti-Inflammatory Kitchen Cookbook' los carbohidratos no son los enemigos e incluso, pueden ayudarte a perder peso.

Es importante dejar claro que los carbohidratos son importantes para llevar una dieta equilibrada tanto para tener energía como para beneficiarnos de sus nutrientes, por lo que una dieta equilibrada no los debería de suprimir.

Uno de los primeros carbohidratos que nos quitamos a la hora de empezar una dieta son las harinas, la pasta y el arroz. Y hoy vamos a hablar precisamente de este último.

Este alimento en particular no importa si lo consumes integral o blanco, no aplica la misma equación que con el pan, por ejemplo, que es un alimento mucho más procesado, que lleva más ingredientes, y que la comparación de harina refinada con harina integral sí es más significativa.

Para poner en contexto algunas cosas hemos buscado los macros del arroz blanco versus los de arroz integral para que puedan comparalo ustedes mismas: ½ taza integral tiene: 108 calorías, 22,4g de carbos y 2,8g de fibra vs ½ taza de arroz blanco tiene: 103 calorías, 22,3g carbos, 0,3g de fibra.

Algunas de sus particularidade son: el arroz blanco tiene menos calorías, pero también menos fibra; el integral en cambio tiene más fibra, pero la diferencia no es tanta.

Con esto qué queremos decir: que si te gusta más el arroz blanco no te prives de él, porque sigue siendo un alimento saludable y equilibrado.

Otro mito sobre el arroz es que contiene trazas de arsénico. Lo cual es cierto, pero no del todo. Tanto el blanco como el integral, como basmati o jazmín tienen trazas, pero es algo que disminuye al lavarlo antes de cocinar. Recuerda que el hecho de que contenga trazas de arsénico no quiere decir que sea un alimento que se debe eliminar de la dieta. Es más, los estudios indican que si se come de forma moderada e inteligente no compromete tu salud.