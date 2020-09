¿Qué son las calorías vacías y por qué las debes evitar si quieres bajar de peso?

Descubre dónde se esconden este tipo de calorías y por qué conviene evitarlas si quieres bajar de peso

Septiembre llegó y con él una nueva oportunidad para ponernos en forma, optar por unos hábitos más saludables y por qué no también bajar esos kilitos que subimos durante el verano o la cuarentena. Así que hoy vamos a hablar de algo que genera mucha confusión, las calorías. Siempre que queremos bajar de peso oímos hablar de reducir nuestro consumo de calorías, pero lo cierto es que no todas las calorías son iguales. Mientras unas son esenciales para mantenernos nutridas otras son vacías, o sea no aportan nada bueno a nuestra alimentación. Esta vez vamos a hablar de este segundo grupo.

¿Qué son las calorías vacías?

Los nutricionistas las definen como los alimentos que aportan una cantidad abundante de calorías, pero muy pocos o ningún nutriente. Estas calorías vacías suelen estar en productos con mucha azúcar, harinas ultra procesadas o grasas y es que su consumo excesivo no solo favorece el aumento de peso sino que también puede provocar problemas como aumento de la presión, diabetes, cáncer y obesidad.

Además, el consumo de estos alimentos también estimulan el apetito lo que termina teniendo efectos negativos en el metabolismo.

Y ojo, porque contrario a lo que muchas creíamos, la mayoría de las calorías vacías no están en el plato, sino en el vaso. El consumo de bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, azúcar agregada a las infusiones (café, te, etc), y snacks son las principales culpables de que este tipo de calorías entre en tu metabolismo.

Entonces si este mes quieres empezar una nueva rutina. Vas a apostar por una dieta balanceada y por una vida menos sedentaria es importante que lo primero que hagas sea hacer una lista con todos los alimentos que consumes y ubiques los que aportan calorías vacías. Recuerda que incluir las bebidas gaseosas, el alcohol, los cereales, los productos azucarados como yogurt con azúcar, bollería etc.

Una vez los tengas en una lista y seas consiente de ello, intenta evitarlos y optar por alimentos más ricos en nutrientes como las frutas, verduras, los cereales integrales, la carne.

Conseguir un peso ideal no es cuestión de someterse a dietas super restrictivas o pasar hambre, es más bien aprender a escoger bien los alimentos que ingerimos y las cantidades. Se trata de darle a nuestro cuerpo nutrientes y vitaminas para mantenerlo sano.