Si quisiste la barra de labios que Chiara Ferragni llevó en su boda, vas a flipar con la paleta de ojos y rostro de su nueva colección de maquillaje para Lancôme

Ideal para conseguir un 'beauty look' glamuroso y atrevido.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Todo lo que toca Chiara Ferragni se convierte en oro, y esto es algo de lo que las marcas son más que conscientes y, por ello, la italiana es uno de los fichajes favoritos de las grandes firmas para hacer colaboraciones conjuntas. Y, sí, todas arrasan.

Chiara Ferragni, además de ser una de las 'influencers' con más estilo del mundo, se ha convertido a lo largo de estos años en una musa 'beauty' porque solo ella sabe lucir looks arriesgados con tanto glamour, incluso en ocasiones de lo más especiales.

Ese fue el caso, por ejemplo, de su boda con Fedez y es que, ¿quién no recuerda ese maquillaje? La barra de labios que la empresaria lució este día creó una infinita lista de espera porque absolutamente todas queríamos hacernos con ella. Se trataba de L'Absolu Rouge Drama Mate de Lancôme y era un tono nude mate de lo más favorecedor.

Y es que Chiara siempre ha sido fiel a la marca francesa, de hecho el pasado 2019 Lancôme fichó a la italiana para lanzar una colección cápsula conjunta en la que la purpurina y el color rosa fueron los detalles protagonistas de un 'packaging' espectacular.

Un año después de esta maravilla, la firma y la 'influencer' vuelven a sorprendernos con un lanzamiento conjunto de lo más especial (esta vez con envases en color azul y con su característico ojo estampado) como inspirado en la Semana de la Moda de Milán y que nos trae novedades ideales para conseguir 'beauty looks' únicos y llenos de energía.

"Esta colección es una herramienta para que puedas mostrar tu mejor versión a través del maquillaje", confiesa Chiara. Y realmente creemos que ha conseguido su objetivo, pues es una gama de colores vivos inspirados en el estilo de vida de la 'it girl'.

Entre todas las novedades de esta colección hay una ante la que no hemos podido evitar caer rendidas: The Fashion Flirty Palette, una paleta que incluye sombras de ojos preciosas, una base iluminadora para la piel, dos iluminadores, un 'bronzer' y un colorete. Vamos, lo que viene a ser todo aquello que necesitamos para un maquillaje perfecto, ¿o no?

La paleta (así como el resto de productos de esta colección) estará disponible a partir del próximo 28 de octubre y tiene un precio de 65 euros.

Además de este fichaje de 'make-up', también encontramos tres labiales de distintos rojos, pensados para todo tipo de ocasiones (desde un nude hasta uno más brillante), una máscara de pestañas o un 'eyeliner'. Y, sí, nos encanta todo.

¿Te vas a poder resistir?