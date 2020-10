Victoria Beckham utiliza este agua micelar de Bioderma que no solo desmaquilla, también cuida la piel y trata las rojeces

Si no está en tu lista de imprescindibles ¿qué esperas para probarla?

A todas las nos gusta probar cosas nuevas, seguimos a personajes en las que confiamos para descubrir nuevos productos. Nos animamos a hacerle caso a la amiga que nos recomienda ese producto que le cambió la vida, pero cuando damos con un producto que nos gusta, somos muy fieles y, no hay quién nos saque de allí.

Lo mismo le ha pasado a Victoria Beckham. La diseñadora de ropa, es también conocida por mantener una piel sana, libre de excesivos brillos, imperfecciones y poros dilatados. Ya en varias ocasiones la británica nos ha revelado que es una apasionada de los productos beauty, y en más de una ocasión ha compartido alguno de sus rituales de belleza y maquillaje.

Pero lo cierto es que en su lista de imprescindibles está un producto que se puede comprar en la farmacia y que está al alcance de todas las billeteras: agua micelar de Bioderma. Al igual que Victoria, todas tenemos nuestra rutina de belleza más o menos establecida, unos pasos que seguimos a diario para mantener nuestra piel saludable y evidentemente no puede fallar el agua micelar. Y es que este producto de Bioderma, lleva más de 20 años en el mercado, porque no nos resulta extraño que sea un must, en las cuentas de Instagram de todas las que saben de belleza.

Que ¿Por qué? Pues porque trata la piel con la máxima delicadeza, limpiando de forma profunda pero cuidando mucho el rostro para evitar rojeces.

Este producto de la marca francesa que encuentras en cualquier farmacia por algo más de 10 eruos, tiene que ocupar el puesto número uno de tus productos favoritos. Es algo así como el básico que no puede faltar en tu neceser de viaje, o en tu ritual beauty diario porque elimina las impurezas y cualquier rastro de maquillaje, al mismo tiempo que calma la irritación y ayuda a fortalecer la película hidrolipídica de la piel para un confort duradero. De esta manera, la piel se siente limpia, fresca y revitalizada.

Y sabemos que es la preferida de la exSpice Girl porque durante un vídeo compartido por la maquilladora Lisa Eldridge, pudimos ver como aplicadaba esta agua micelar sobre el rostro de Victoria. En este caso ella uso la fórmula creada para pieles sensibles.

Muchas son las famosas que ya se han declarado amantes de este producto, entre ellas están Gwyneth Paltrow, Natalie Portman, Khloé Kardashian... Y es que esta marca vende una botella cada tres segundos en todo el mundo, lo que la convierte en la más vendida del planeta. Y no nos soprende, lleva 25 años en el mercado, por algo será.