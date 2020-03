Vuelve el perfilador de labios, ¡pero no lo lleves como en los 90!

Fue super tendencia en los 90 y ahora regresa con fuerza. Lo llevan Bella Hadid, Beyoncé y las Kardashian. Pero, ¿cómo llevarlo correctamente en esta versión 2.0? Spoiler: olvida ‘Los vigilantes de la playa’.

Paka Díaz | Woman.es

El perfilador de labios fue super tendencia en los años 90. No hay más que recordar a la más icónica de las vigilantes de la playa, Pamela Anderson, que lo llevaba bien marcado, más oscuro que el de su barra de labios, para un efecto… cómo decirlo, muy potente, aunque casi al borde de la horterada. Pero, así es la vida y así son las modas, y en aquellos años que tire la primera piedra quien no se maquilló los labios tipo Anderson o cualquiera de las ‘celebrities’ noventeras, Britney Spears, Gwyneth Paltrow o Jennifer Aniston. Todas llevaban bien marcado el borde, y incluso un poco por fuera de la línea del labio, para resaltar bien los morros. Vale, pues ahora el perfilador de labios regresa con fuerza, pero poco tiene que ver con aquellos excesos de los años 90. Lo llevan Beyoncé, Bella Hadid, Kim Kardashian, las estrellas de Euphoria y se ha visto (mucho) en las pasarelas primavera-verano 2020. No hay más echar un vistazo a las alfombras rojas para ver cómo impera su uso. No es de extrañar porque es el complemento perfecto para que los labios duren y duren. Lo llevó Ana de Armas en los Globos de Oro y triunfó, toda la noche con labios impecables. Otra adepta al perfilador es nuestra gran Rosalía. Sin embargo, dado que ha cambiado el modo de uso, hemos hablado con varios maestros del maquillaje para que nos cuenten cómo usar el perfilador de labios en versión 2.0. Además, les hemos pedido sus trucos como expertos para aplicarlo y, ojo, nos lo han contado todo.

Aliado natural. Si en los 90 había un afán de excesos incluso en el día a día, hoy el maquillaje apuesta por la naturalidad en el día a día. Por eso, nada de ponértelo como lo usábamos en los 90 -más oscuro que el tono del labial, sobre todo cuando se llevaba con labios nudes-. Vale, ahora lo vemos y nos horroriza, pero entonces era lo más… ¡y lo sabes! Así que ahora, recuerda, lo más importante es jamás ponerte un color más oscuro en el delineador de labios del que lleves en el labial. Gato, el maquillador oficial de Maybelline NY, señala que la apuesta actual por la naturalidad hace que se use en el tono más similar posible al de la barra de labios. “Tampoco es necesario usarlo en tono el contorno labial. A veces basta con un ligero toque sobre las comisuras o el lado que queremos corregir para conseguir el efecto que buscamos”, recomienda. Él recomienda usar el perfilador de Color Sensational de Maybelline NY en tono Brick Red con alguno de los dos de los labiales que considera más favorecedores para el invierno, ambos de la linea Matte Ink. “Uno es el tono Dancer, un rojo fuego muy intenso, perfecto para combatir el rostro apagado en los meses más fríos, mientras que el tono Ground-Breaker, un rojo teja que funciona tanto de día como de noche”, cuenta. Eso sí, si lo que quieres el aumentar el efecto volumen “elige un perfilador un tono más claro que la barra de labios”, cuenta Miguel Álvarez Make Up Artist de Yves Saint Laurent Beauté España.

Labio bicolor para arriesgadas. Para las más atrevidas, Jasmeen, Make-Up Artist de M·A·C, propone probar una de las tendencias más aguerridas del maquillaje de esta temporada, los labios bicolor, como un homenaje, precisamente, a esos años 90 en los que el perfilador era lo más: “Una de las tendencias de labios va a ser el perfilar el labio con un tono más oscuro que la barra de labios, para eso es obligatorio el uso del perfilador para conseguir el efecto2, cuenta y ojo, porque la maquilladora advierte que aunque era un producto un poco ‘olvidado’, el perfilador vuelve a ser un must y crea adicción: “Una vez que te acostumbras, perfilar el labio es un vicio, tanto para perfeccionar con el tono a juego con nuestro lipstick o para crear looks de tendencias”. Para recrearlo, aconseja usar el Perfilador de labios en tono Chesnut o Spice de M·A·C, con un labial de la firma en tono Velvet Teddy o Honey Love, en texturas mate, o si los prefieres con un toque de brillo y mayor hidratación, prueba a combinar el perfilador más oscuro con el tono Coffee & Sigs o Bated Breath de los nuevos labiales en textura gel de la firma, Love Me Lipstick, de M·A·C, que “aportan hidratación sin ser demasiado brillantes, son de larga duración y son tan cómodos que parece que no lleves nada en los labios”. La verdad es que al usar la triple capa se nota muchísimo el plus de hidratación, el labio se ve mate pero la sensación es de suavidad.

Queen of the night. Y si quieres ser la reina de la noche, Miguel Álvarez Make Up Artist de Yves Saint Laurent Beauté España propone dar un paso más allá y combinar colores distintos, uno para el perfilador y otro para los labios, para crear más volumen y un acabado jugoso de la boca. “En los 90´s el perfilador era más exagerado y en las mismas tonalidades que el labial. A diferencia de los nuevos 20´s que es tendencia la explosión del color combinación de colores y labios bicolor, así conseguimos mayor relieve y labios bidimensionales. Por ejemplo perfilador rojo y labios naranjas, perfilador rojo y labios fucsia… Así tantas combinaciones como nos atrevamos”, propone. Para hacerla, recomienda el perfilador Dessin des Lèvres de YSL, con una fórmula cremosa que permite crear infinitos efectos y acabados, y el labial Rouge Pur Couture. “Con sus colores emblemáticos rojo, fucsia y coral y su textura cremosa con nuevos pigmentos, sería perfecto para labios bicolores, perfilador en otra tonalidad al del labial”, señala Álvarez.

El favorito de las celebrities. Una de las marcas favoritas de perfiladores de labios entre las celebrities es Charlotte Tilbury tan popular que incluso tiene un perfilador de labios de Charlotte Tilbury se vende cada dos segundos en todo el mundo porque hace que la barra dure más tiempo y que puedes encontrar en Sephora. Sofía Tilbury es la sobrina de Charlotte Tilbury, y además de ser maquilladora, es ejecutiva creativa de la firma. Sofía reconoce que el perfilador es su producto de maquillaje favorito y, bien aplicado, sirve hasta para parecer más joven. “¡El delineador de labios siempre está de moda! Es una bolsa de maquillaje esencial para ayudar a que el lápiz labial dure toda la noche, ¡especialmente si usas un color intenso como un Red Carpet Red o un tono ciruela profundo!”, sugiere. Además, recomienda especialmente esta temporada toda la gama Pillow Talk, a juego con los nuevos lápices de labios y cnos adelanta que el delineador de labios y el lápiz labial Pillow Talk Medium es la combinación favorita de Salma Hayek. “La clave es hacer coincidir tu lápiz labial con tu delineador de labios para una apariencia realmente natural. Los tonos nude de Pinky van a ser una gran tendencia este año”, nos adelanta Sofía Tilbury que nos confiesa uno de sus trucos para la alfombra roja: “¡Uno de mis secretos de la alfombra roja para el delineador de labios es sobresalir ligeramente en el arco de Cupido para crear la ilusión de estar más lleno y de aspecto más regordete! Siempre sigo la línea natural de los labios para el resto de los labios. Los labiales de Charlotte tienen una textura tan cremosa que no tienes que preocuparte de que se arrastren o arruguen como lo hacen algunos delineadores de labios: se deslizan como la seda. Simplemente rellena tus labios con el perfilador y luego cubre con un lápiz labial o brillo para obtener un aspecto de labios realmente perfecto que dure hasta que vuelvas a casa”.

Rollo ecológico. Si lo tuyo son los productos eco, puedes probar los perfiladores de labios de la firma Zuii Organics España. Nuestro favorito es el tono rojo vino. La maquilladora Marta Belli, Makeup artist de Zuii Organics España y formadora y directora de maquillaje del atelier @Studio2makeuphair, aconseja elegir un perfilador de un tono más claro que el de la barra de labios si quieres conseguir un efecto de mayor volumen en tu boca, aunque reconoce que has de aplicarlo muy bien. Y recuerda el mantra de este temporada: “nunca más oscuro que la barra”.

TRUCOS DE EXPERTOS

Exfolia e hidrata primero. El maquillador Jose Luis García, de Givenchy, recomienza comenzar por una suave exfoliación del labio un par de veces a la semana y luego aplicar cada día un bálsamo reparador a la hora de ir a dormir, así los cuidarás y podrás garantizar que el resultado del perfilador sea perfecto. Los labios estarán más hidratados por lo que será mucho más fácil -y duradero-aplicar el maquillaje. García recomienda usar el kit Kit Le Soin Noir Lip Givenchy, que cuenta con una exfoliante suave y un bálsamo reparador extra nutritivo. “Antes de maquillar el labio es muy importante el cuidado de los mismo, sobre todo en las épocas de frío, donde los labios sufren especialmente”, explica.

Perfecto para disimular arrugas en los labios. Gato, el maquillador oficial de Maybelline NY, explica que siempre usa el perfilador de labios para “modificar o definir dramáticamente la forma o tamaño de los labios, bien porque quiero agrandarlos o disminuirlos o para corregir asimetrías”. Además, da una clave muy interesante: “el perfilador ayuda a que el labial no se desplace fuera del labio, lo que es especialmente interesante para chicas con arruguitas alrededor del labio”. Para aplicarlo, él recomienda ponerte “primero la barra de labios en la totalidad de estos y seguidamente ir perfilando para conseguir la forma y el tamaño que deseemos. Esta técnica también evita que cometamos pequeñas asimetrías”.

Efecto ‘mordido’. “Me encanta aplicar bálsamo labial a los labios y puntear sobre la totalidad de estos con el perfilador Rich Wine de la linea de Color Sensational de Maybelline Ny, hasta que consigo que el pigmento natural de los labios de intensifique de modo natural, consiguiendo un efecto mordido único que aporta salud y juventud al look”, nos cuenta Gato.

Acabado perfecto. ¿Quieres unos labios que se vean super carnosos? El perfilador, ayudado del corrector te pueden ayudar. Jose Luis García, de Givenchy, nos cuenta su truco: “Si quieres un efecto muy profesional y perfecto, aplica un corrector (el que usamos para las ojeras) alrededor del perfilador, eso nos aportará un efecto más voluminoso y perfecto a nuestros labios.”

Más horas maquillada. “Si el perfilador es ‘waterproof’, el resultado será mucho más fijo y el acabado duradero. A la hora de hacer el trazo, jugaremos con la línea natural del labio, por encima o por debajo, pero nunca desplazando demasiado ese trazo del labio natural, pues será muy evidente que lo hemos corregido y el resultado no será estético. A continuación, rellenaremos el labio por completo, dando una permanencia extraordinaria, evitando que se desplace el labial a lo largo de las horas. Te recomendamos elegir texturas mates o semimates en tus labiales para que el efecto permanente sea más eficaz”, nos desvela Jose Luis García, de Givenchy. Prueba cualquiera de los tonos del Lápiz de labios ‘waterproof’ de Givenchy, que son super untuosos gracias a las ceras de carnaúba y de candelilla. Además, vienen con sacapuntas.

La triple capa. Si tu plan es salir a bailar hasta que amanezca y quieres garantizar que tus labios te acompañen perfectamente pintados, Jasmeen, Make-Up Artist de M·A·C, nos cuenta su secreto, usar la triple capa: perfilador, labial mate permanente y labial duradero pero con brillo. “Si queremos máxima durabilidad y confort, un consejo es delinear el labio rellenando un poco las comisuras, aplicar un velo de labial permanente Retro Matte Liquid Lipstick y por encima el mismo color en la textura Love Me Lipstick. De esa manera el labial durará todo el día sin verse ni notarse seco”, explica.

Makeup no Makeup. Si, como Gisela Bosque, National Makeup Artist para Sephora España, eres fan del #makeupnomakeup, ella te desvela su truco para que el labio quede bonito, pero no se note que lleva labial. “Siempre uso un perfilador en tono nude, pues lo que hago es perfilar el labio y difuminarlo, creando una base de color muy sutil y después aplico un bálsamo de labios sin color. Siempre llevo uno conmigo. De esta forma los labios quedan jugosos, con volumen y maquillados de una forma súper natural”, confiesa. Lo puedes recrear con el Perfilador de labios Rouge Gel Lip Liner de Sephora Collection, con una exquisita textura gel que lo convierte en una gozada al entrar en contacto con la piel.

Llévalo en el bolso. El perfilador es ideal para los retoques, además es muy preciso, por eso para Marta Belli, Makeup artist de Zuii Organics España y formadora y directora de maquillaje del Atelier, es una herramienta imprescindible a llevar siempre en el bolso. “Terminas de comer e, invariablemente, tus labios dan un poco de pena… Quedan manchitas de color, poca definición, el labial está en cualquier parte… Pues bien, ¡para eso está el perfilador!”, recomienda. “Si quieres un look sofisticado e intenso, apuesta por un perfilador en perfecta armonía con el labial o bien más claro para que no tengas disgustos”.

¿Labios con curvas o rectos? Cada maquillador tiene su técnica. Hay quien aplica el perfilador antes del labial y quien lo pone luego. En el caso de Gisela Bosque, National Makeup Artist para Sephora España, que se confiesa adicta al perfilador en tono nude, ella tiene una técnica mixta dependiendo de su intención al maquillar los labios con más curvas o más rectos. Primero, traza “una x justo en el arco de cupido, que representa la parte superior del labio. Después delineamos el labio inferior justo en el centro. Una vez tenemos estos dos pasos, lo que haremos será unir los extremos del delineado con la comisura del labio. Si lo hacemos de izquierda a derecha, conseguiremos un efecto redondeado, más curvado. Si lo hacemos de derecha a izquierda quedara más recto. Debemos visualizar la forma de nuestro labio y siempre buscar la simetría, por eso empezar por el centro nos ayudara a que sea más fácil igualar los extremos. Luego rellenas con cuidado con tu pintalabios favorito ¡y lista!