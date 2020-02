El maquillador de Paula Echevarría y la famosa makeup artist de Hollywood entre otros, nos cuentan cómo crear el maquillaje perfecto para lucir una piel de ensueño.

Natalia Montesano | Woman.es

¿Qué hacen las famosas para parecer tan jóvenes?

El truco está detrás de su maquillaje. Desde Woman hablamos con sus maquilladores que nos desvelan los mejores secretos y productos de maquillaje para crear un aspecto más joven con tan solo cinco técnicas sencillas y no hace falta ser un experto para conseguirlas.

La doble limpieza.

“Siempre hablo de la importancia de una buena rutina de cuidado de piel para mantenerla joven y saludable, es tan fundamental. ¡No se puede hacer un hermoso cuadro sin tener un buen lienzo!” nos comenta Charlotte Tilbury (maquilladora y fundadora de su propia marca de belleza bajo su homónimo). La británica cuenta que siempre recurre a la doble limpieza, para muchos especialistas es la mejor pócima de juventud que puede existir. Esta rutina se centra en dos pasos: primero utilizar un limpiador con base oleosa (aceite, bálsamos, etc.) para retirar el maquillaje o arrastrar la suciedad más profunda y en segundo lugar recurrir a un producto de limpieza más adaptado a las necesidades de nuestra piel. El gel Nutritive Cleanser de Perricone MD es perfecto, porque no solo limpia con suavidad, sino que a la vez trata los signos de la edad.

El gran compañero de una limpieza profunda es “una buena hidratación” nos revela Miguel Álvarez, maquillador de Yves Saint Laurent España. No mantener una rutina diaria hará que el maquillaje potencie aún más los rasgos de envejecimiento consiguiendo de esta forma un aspecto acartonado en el rostro.

Es esencial concienciarnos de ello, porque como explica el maquillador Lewis Amarante “un buen cuidado previo de la piel. Un hábito diario de belleza, una correcta limpieza, tonificación e hidratación de la piel retrasarán los efectos del tiempo sobre la misma”. Y añade la importancia de utilizar protección solar cada día. Ya no hay excusas para las más perezosas, con los productos con color y factor solar, como el protector compacto con SPF50 de Gisèle Denis, queda prohibido salir a la calle sin proteger la dermis de los rayos del sol, ya que es uno de los principales factores del envejecimiento prematuro de la piel.

Una tez luminosa.

Pero... ¿qué pasa si aún no hemos dado con el mejor tratamiento para nuestra piel o simplemente necesitamos un extra de hidratación para conseguir una tez de ensueño como la de Jennifer Lopez y Nicole Kidman? No pasa nada, la ciencia esta de nuestro lado. Hay una serie de mascarillas, cremas hidratantes y prebases que pueden conseguir ese efecto glow tan rejuvenecedor.

Tilbury nos desvela que “antes de aplicar la base a las pieles maduras, siempre utilizo mi mascarilla Instan Magic Facial Dry Sheet. Después de 15 minutos el cutis se ve más brillante, más suave y las arrugas parecen reducidas con un aspecto más joven, brillante e hidratado”. Este efecto dura hasta 8 horas y gracias a su acabado seco facilita su uso en cualquier momento. “Después siempre aplico mi Magic Cream es como un elixir mágico de juventud. Nunca estoy sin él, te da el soporte perfecto para brillar”. Esta crema es uno de los productos más vendidos de la marca y que vuelve loco a medio Hollywood.

Otro secreto es iluminar con “productos que no lleven pigmentos porque el pigmento es lo que reseca. Uno muy bueno es ‘Le Blanc’ ilumina, redensifica pero no altera la textura simplemente hace un velo de luz donde las líneas de expresión se rellenan cuando te da la luz del sol, un efecto visual y como no hay pigmento no se marca la línea de expresión. Lo mejor es aplicar unas gotitas después del fondo de maquillaje fundiéndolo con los dedos, es un imprescindible en estos looks”, repone Iván Gómez el maquillador de Chanel España.

Tanto Iván como Roberto Siguero, maquillador de Lancôme España, coinciden en que una de las claves para un maquillaje rejuvenecedor y luminoso es utilizar un fondo más claro al tono real del rostro. “Las pieles maduras suelen tender a mates y a secas. Una manera de devolver esa juventud es utilizar un fondo luminoso. Teint Miracle tiene una cobertura media que deja una piel super jugosa, transparente, cubre imperfecciones y aguanta todo el día, es una base con una gran capacidad para reflejar la luz sin dar un aspecto de piel grasa”, resume el experto de Lancôme.

Para los rostros más grasos o los excesos de brillo, los maquilladores mantienen a raya estas imperfecciones sin polvos, llegados a una edad se acentúan aún más las arrugas con estos productos. Para ello utilizan mejor primers como la Top Secret Instant Matte Pore Refiner de YSL que nos recomienda Miguel que “matifica, alisa y camufla el poro”, puntualiza que es preferible aplicar solo en la zona T.

Un buen diseño de cejas.

Solo tres productos son necesarios para crear el neceser básico diario para conseguir un rostro más joven. El maquillador de Chanel nos lo pone fácil y dice que solo es necesario: “Dos fondos de maquillaje (uno más claro y otro más oscuro para marcar formas), una buena prebase y un buen lápiz de cejas”. Y aquí el elemento diferenciador de un look exitoso, 'las cejas'. Madonna lo lleva haciendo años y aun nos parece mentira que tenga 61 años. El protagonismo de sus cejas es evidente y consigue hacer el efecto perfecto enmarcando la mirada.

Con el paso de los años las cejas pierdan forma, adelgacen y se descuelguen, así que es fundamental reconducirla, nos comenta Iván.

No os preocupéis si no sois unas expertas con la brocha, Charlotte nos cuenta cómo crear de forma fácil la ceja perfecta, "empieza cepillándolas con un peine, luego rellena cualquier hueco con un lápiz específico para la zona con trazos ascendentes y, por último, resalta el hueso de la ceja para crear un efecto de levantamiento instantáneo".

Relleno de labios sin agujas.

Al igual que la cejas, los labios van perdiendo forma y volumen con los años. Lo ideal es que “perfiles y rellenes con un lápiz para poder conseguir un efecto más definido que te ayude a redibujar el labio”, nos cuenta Roberto.

“La manera más rápida y fácil es aplicar el delineador en el borde externo de los labios. Para un aspecto natural, elige un delineador y un labial que imite la tonalidad de tus labios. Mi Lip Cheat Pillow Talk, me encanta para crear este aspecto más relleno y simétrico, sin parecer antinatural. Cuando se aplica, hay que mirarse en el espejo y sonreír, para ver exactamente dónde aplicar el lápiz. Comenzando por las esquinas exteriores, hay que trazar una línea justo fuera del final natural de los labios. Los tonos más oscuros pueden hacer que se vean más pequeños. Por lo tanto, no los oscurezcáis demasiado, esto puede no beneficiar tu look, pero elegid tonos rosados para un aspecto natural, fresco y juvenil", explica Charlotte.

Para dar más volumen opta por barras de labios que aporten un plus de hidratación o termina añadiendo un poquito de gloss a tu lipstick favorito.

Una mirada natural.

“La idea es que no se note la intención del maquillaje, es decir si tú rizas con un rizador de pestañas nadie sabe que te la has rizado. La gente pensara que tienes una pestaña bien vigorosa. Utilizar el make up no make up, literalmente es camuflar pequeñas imperfecciones y potenciar lo bonito sin que haya una evidencia de este. Un buen colirio de ojos que refresque y blanquee la mirada y si acaso con un lápiz muy sutil un marroncito o gris, para potenciar la línea superior de las pestañas como que están un poquito más pobladas”, nos describe make up de Chanel.

Si nos gusta ponernos sombras, Lewis nos recomienda escoger “los tonos marrones, nude y cualquier color que sea una reacción natural de la piel”.

Eternos prohibidos.

La clase no ha terminado, apunta estos cinco consejos para no destrozar todo lo aprendido.

“Cuando se trata de rejuvenecer con el maquillaje, es importante pensar en el equilibrio – no te pongas fuerte el ojo, las mejillas y los labios - sólo marca un área a la vez”, Charlotte Tilbury.

“Evita aplicar producto en las líneas de expresión, si ponemos base o corrector, en cuanto gesticulemos el producto se moverá. Es mejor hidratar muy bien la zona con una BB cream o aplicar en la crema hidratante una gota de fondo de maquillaje”, Miguel Álvarez.

“La texturas muy pesadas, mal extendidas o mal difuminadas son enemigas de las pieles maduras. Para las mejillas y los labios se deben evitar los tonos marrones, así como los verdes, azules y, en general, los tonos fríos para los párpados”, Lewis Amarante.

“La piel con la edad se va descolgando, el poro dilatando... Entonces todo lo que apliquemos en el rostro, aunque en el momento nos veamos bien cuando eso evoluciona a las dos horas se hace visible. El exceso de producto potencia todo lo malo que tenemos”, Iván Gómez.

“Sombras, iluminadores o colores que tiene partículas brillantes o nacaradas porque todos esos irisados lo que hacen es acentuar la arruga y tampoco abusar de los polvos de sol con cierta edad porque no la rejuvenece, dejan las pieles muy mates al final no es símbolo de juventud”, Roberto Siguero.