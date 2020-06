Cuando Sara Carbonero quiere pintarse los labios sin que parezca que va maquillada, siempre usa este pintalabios low cost

Usuario Admin

"Siempre rojo. Me alegra la cara. Puedo tener un día horrible o las ojeras tatuadas, que nunca me falta un toque rojo en los labios. Llevo usando todos los días este color desde que era adolescente. Es la costumbre a la que he sido y soy más fiel".

Satin Lip Pencil de Nars

"Es cuestión de actitud. Siempre pensé que los labios rojos me sentaban mal, que me hacían resultar demasiado agresiva, que eran demasiado evidentes o que respondían a la idea errónea de “demasiado sexys". De ahí que el labial más transgesor que me atrevía a llevar era de color naranja. Con el tiempo y, sobre todo, con un cambio de actitud, arriesgué y me atreví con el color Luxemburgo de Nars. No me veo más sexy ni más evidente, pero transmito felicidad, que es como me siento ahora"