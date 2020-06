Te lo advertimos tú tampoco vas a querer quitarte estas botas durante todo el verano. ¡Te lo prometemos!

woman.es

Sara Carbonero ya lo ha sentenciado, este año su prenda fetiche son las botas cowboy. Sí, así como lo oyes, la periodista nos ha dejado claro que aunque parezca una locura estas botas también se pueden llevar durante esta época del año. Si eres su fiel seguidora es prácticamente imposible que no hayas visto como sus botas cowboy han acaparado varios de sus post y stories de Instagram.

- Sara Carbonero ha estrenado un vestido negro con escote barco ideal para una cena de verano que queda increíble

- La intensa mirada de Sara Carbonero que ha hecho colapsar Instagram

Pero su amor por las botas llegó a su punto máximo cuando descubrió It shoes, la firma de calzado de Isis Alarcón. Y no, no lo hemos adivinado, Sara ha sido quién nos lo ha dicho tras llevar en varias ocasiones botas de esta marca. Es más, se acaba de ir de compras según nos lo ha compartido en una historia de Instagram en la que se deja ver en la zapatería junto a sus amigas Irene Carrasco y Blanca.

Y es que Sara y compañía han sido unas de las primeras en descubrir la nueva colección de It shoes, para esta primavera-verano, y te lo advertimos cuando la veas vas a a descubrir el amor a primera vista.

La mujer de Iker Casillas ha escogido uno de los modelos más vendidos se llama ‘It Silvana low camel’ (218 euros). Se trata de una botas cowboy con grabado en ante camel perfectas para lucir con vestidos en verano. De corte clásico, con bordado azteca del mismo tono que el ante, con un tacón cómodo. Se pueden llevar con pitillos, con culotte blancos como los de Sara, pero también con pantalones campana, vestidos boho y mini faldas tejanas.

Y sí, ya sabemos que puede parecer extraño querer llevar botas en verano, pero es que tiene que saber que las botas 'cowboy', dependiendo del tejido con el que estén realizadas, pueden llegar a ser muy cómodas y muy apropiadas para que tus pies no sufran las inclemencias del calor. Eso, sin contar el rollazo que le darán a tus outfits veraniegos.