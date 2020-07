Ojos brillantes y labios negros, el maquillaje de Cristina Pedroche que funciona incluso en verano

No todo tienen que ser colores vivos y alegres para triunfar.

Los prejuicios culturales nos llevan irremediablemente a asociar determinados colores con una época concreta del año. De entrada, chirría ver un maquillaje en pleno mes de julio en el que destaquen los labios negros con un punto gótico. Curiosamente, fuera del verano y sobre todo cuando llega el otoño con Halloween en el horizonte, nos parecería lo más. Pero después te paras un segundo, superas ese prejuicio, y piensas lo mucho que nos gusta sorprender así cuando nadie se lo espera en un noche de verano.

Lo ha hecho, quién si no, Cristina Pedroche, que en su última aparición televisiva nos ha dado la pista de cómo triunfar con un make up look atrevido, totalmente a contracorriente de lo que se suele ver en esta época del año.

A los labios negros se une en el caso del maquillaje que lleva la vallecana una zona recargada con brillos alrededor de las cejas. "A veces menos es más, y otras más es más", ha escrito la presentadora en la leyenda que acompaña al selfie en el que se ven los detalles de su rostro. No puede explicarlo mejor, porque hay combinaciones sobrecargadas que funcionan fenomenal, ahí está el barroco para dar fe de ello en lo que al arte se refiere.

Más allá de los labios negros y los brillos en las cejas, en el look destaca también la sombra de ojos granate con la que su maquilladora de confianza, Carolina Moreno, ha rodeado los ojos de la madrileña dando profundidad e intensidad a la mirada como hace unos días vimos a María Pedraza hacer lo propio.

En definitiva, un 'make up look' digno de 'Euphoria', la serie que tanto nos enganchó el pasado verano y a la que no podemos echar más de menos este mes de julio. Por eso, como Pedroche, podemos hacerle un guiñito con un maquillaje que bien pueda salir en cualquier capítulo de la producción protagonizada por Zendaya.