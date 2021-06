Los mejores productos waterproof para que tu maquillaje resista a todo en verano

Este verano, tu maquillaje será más eficiente que nunca gracias a estos productos waterproof, que integran fórmulas a base de ceras, que no se diluyen en agua, y les permiten mantenerse intactos durante todo el día. El agua o el sudor ¡ya no son tus enemigos!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Sabemos que en verano apetece maquillarse menos que en el resto del año ya que, al vernos morenas, tendemos a prescindir de productos como la base de maquillaje. Sin embargo, si te gusta mantener tu rutina los 365 días del año, o si simplemente estás buscando productos que resistan agua, sudor y altas temperaturas, has llegado al sitio adecuado. Te descubrimos los trucos y productos de maquillaje waterproof perfectos para que permanezca intacto durante horas, y resista al sudor y los chapuzones.

Ojos

Si eres de las que no puede pasar sin su delineado o su sombra de ojos, los productos resistentes al agua serán un must para ti en los meses de verano. Además, en tu neceser no podrán faltar otros básicos como la máscara de pestañas waterproof o un gel de cejas que te ayude a domar incluso las más rebeldes manteniéndolas en su sitio, incluso debajo del agua. ¡Ya puedes zambullirte cual sirena en el agua sin temor a salir de ella como un auténtico mapache!

Rostro

Pese a que muchas veces solo te apetecerá aplicar un poco de colorete o de polvos de sol y salir a la calle sin más, si te apetece aplicar una base de maquillaje para cubrir granitos, imperfecciones o lo que quieras, has de saber que son muchas las bases de maquillaje especialmente diseñadas para resistir el agua, el cloro y el sudor, por lo que a pesar de llevar producto en la piel, tus poros no estarán obstruidos ni tu rostro producirá más grasa de la habitual. Otro punto a favor de estos cosméticos es que suelen contar con un FPS muy alto, por lo que además estarás protegida de la radiación solar. ¡Pero ojo! Eso no significa que si vas a tomar el sol durante horas no tengas que aplicar tu protección solar como de costumbre.

Labios

Con eso de llevar más de un año con mascarilla seguramente ya tendrás fichadísimos cuáles son los labiales que resisten al paso del tiempo incluso cubiertos, pero si quieres usar un labial que no sea fijo, un truco para que el color de labios te dure más es aplicar debajo un delineador del mismo tono, para crear así una base sobre la que irá la barra. Nuestra recomendación es que ese delineador sea también resistente al agua, porque así, aunque en la playa comas o bebas siempre te quedará debajo el tono del lápiz, y parecerá que tu boca sigue como recién maquillada.