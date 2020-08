Con ellos no tendrás que renunciar a pintarte los labios por miedo a que se estropee el resultado.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

El uso de la mascarilla, que ha pasado a ser obligatorio en muchas comunidades autónomas, está cambiando nuestros hábitos en muchos sentidos. El maquillaje no iba a ser menos. Los ojos han pasado al primer plano con eyeliners, sombras de colores y pestañas infinitas. Pero hay quien prefiere seguir centrando la atención del look en los labios.

En estos casos, la duda está servida: ¿salgo de casa con los labios ya pintados? ¿qué tipo de labial elijo? ¿me tendré que volver a pintar cada vez que me quite la mascarilla? Roberto Siguero, makeup artist de Lancôme, nos da unos trucos extra para que el labial permanezca impecable y a prueba de mascarilla:

Recuperar el perfilador: “Para delinearlos y también para rellenarlos”, aconseja Siguero. Es importante que el tono sea el mismo que el del labial que uses encima.

Sellar: “Con una capa finísima de polvos sueltos traslúcidos”, apunta

Colorear: Llega el turno del labial. Si es una barra y buscas un acabado impoluto, aplícalo con un pincel. Roberto Siguero nos da otro tip, “elimina el exceso con un tissue para alargar su duración”. Además, él prefiere los acabados mate y aterciopelados, como la barra L’Absolu Drama Matte, de Lancôme.

Fijar: Si quieres asegurar que el labial no se moverá ni un milímetro pese a la mascarilla, el sudor o el paso de las horas, pulveriza sobre los labios -a unos 20 cm de distancia- un spray fijador con una fórmula hidratante. Dejará la piel de la zona más flexible y confortable y mantendrá el color más tiempo.

Anotados estos trucos, solo queda que aciertes con la fórmula: que sea de larga duración, no transfer (si mancha tu mascarilla, no lo es), pigmentada y que no reseque los labios. Aquí encontrarás 10 labiales que resistirán la prueba de la mascarilla: