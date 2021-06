El secreto detrás de las pestañazas de Rocío Osorno es esta máscara de menos de 6 euros

Todo el mundo querrá que te has puesto extensiones, pero solo te habrás maquillado tus pestañas naturales.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Las pestañas son una de las partes más agradecidas a la hora de maquillarnos, ya que con solo aplicar unas capitas de tu máscara de pestañas favorita podrás conseguir una diferencia completamente espectacular. Sin embargo, si no las tenemos muy tupidas, son más bien rectas o demasiado cortitas, si no eliges con cuidado el producto que apliques puede ser que el resultado no sea todo lo bueno que esperabas. Por eso, es tan importante elegir una máscara de pestañas que dé volumen, curvatura y haga que tus pestañas se vean más largas y tupidas.

Como una imagen vale más que mil palabras, sabemos que lo mejor es ver una comparativa de antes y después para que compruebes con tus ojitos lo que es capaz de hacer un buen producto, ¿y qué mejor ejemplo que el que nos dio ayer la 'influencer' Rocío Osorno? En su perfil de Instagram quiso compartir con todas sus seguidoras cuál es su secreto para una mirada marcada, potente y perfectamente definida y ahora tú puedes conocerlo y, lo que es más importante, copiarlo.

"Mirad que pasada! Deslizando podéis ver mis pestañas antes y después de utilizar la máscara Lift Up de @catrice.cosmetics con efecto LIFTING. Es increíble lo largas y tupidas que quedan y ya os digo que yo no es que tenga de por sí pestañones. Además tiene muy buena duración y está enriquecida con proteína de arroz y vitamina B5 para cuidar nuestras pestañas. Lo mejor de todo es su precio, os dejo enlace directo en stories, os va a encantar☺️👏🏼. Ah y también lo hay waterproof", desvelaba en su perfil.

Como bien ha explicado ella, se trata de la máscara de pestañas Lift Up Volume & Lift de Catrice, que contiene polímeros con efecto lifting que consiguen unas pestañas increíblemente rizadas y con efecto lifting de una sola pasada. ¡Como el que consigues en el salón de belleza! Además tiene una versión resistente al agua que es perfecta para los meses de verano ya que, aunque no seas muy dada a bañarte en el mar o en la piscina maquillada, también es capaz de resistir el calor, el sudor y la humedad sin moverse del sitio. Pero sin duda alguna lo mejor de todo es su precio, ya que por solo 5,69 euros podrás tenerla en tu neceser y llevarla siempre contigo.