El bueno, bonito y barato ¡existe!

Cecilia Franco | Woman.es

Soñamos con tener unas pestañas de escándalo y ahora, que nuestra mirada es (literalmente) el espejo de nuestra alma y de nuestro rostro, la máscara de pestañas se convierte en el elemento principal de nuestro maquillaje. La máscara de pestañas de Essence bate récords de venta en Amazon porque, de verdad, hace ese efecto pestañas postizas a un precio irresistible.

Sí, no hace falta invertir mucho dinero para que un producto sea de calidad extraordinaria. Y no hay más que ver la máscara de pestañas que está arrasando en Amazon. ¿Llevas mucho tiempo buscando una máscara de pestañas que cree ese efecto pestañas postizas? Ya no busques más.

Potenciar la mirada, y más ahora en las circunstancias en la que nos encontramos, es un punto importante en la creación de un maquillaje diario. Simplemente con cuidar tus pestañas con un buen aceite de forma constante, peinar tus cejas diariamente y con una buena máscara de pestañas te verás perfecta y parecerá que vas mucho más maquillada. Aquí el 'menos es más' y lo cierto es que encontrar el producto adecuado no siempre es tarea fácil.

Hemos fichado ya en las rebajas la máscara de pestañas mejor valorada de Sephora. Pero, ¿quieres tener unas pestañas tupidas, largas y con volumen sin necesidad de extensiones? Opta por los sérums de crecimiento y hazte con la máscara de pestañas 'top 1' en Amazon.

Ni más ni menos que hablamos de la máscara de pestañas 'Lash Princess' de Essence. Esta máscara de pestañas no solo te ofrecerá unos resultados impecables, sino que además no tendrás que invertir mucho dinero porque la encontrarás por 8 € en Amazon. Su cepillo de fibras proporciona un volumen intenso y, define y separa pelo por pelo sin dejar exceso de producto sobre la pestaña creando así un efecto pestaña postiza muy natural.

Con la máscara 'Lash Princess' de Essence consigue una pestañas tupidas, largas, naturales y rizadas. Luce una mirada de escándalo cada día con una sola pasada. ¿Lo mejor? Es perfecta para llevar ahora con la mascarilla porque es waterproof. Princesa, luce 'pestañones' a prueba de mascarilla.