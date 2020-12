¿Quieres tener unas pestañas tupidas, largas y con volumen sin extensiones? Ahora puedes con todos estos sérums de crecimiento

Un producto que se va a convertir en el santo grial de tu rutina de belleza

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Si algo nos ha enseñado 2020 es la importancia de elegir unos buenos productos de cuidado y tratamiento facial, porque ahora que pasamos mucho más tiempo en casa y nos maquillamos con menos frecuencia se ha hecho visible lo vital que es tener una buena rutina de belleza. Y es que, pese a que el maquillaje nos apasiona, si no tenemos una buena base de la que partir, no hay 'make up' en el mundo que pueda hacernos lucir igual de bien que cuando tenemos una piel sana.

Una de las zonas en las que más se hace patente esto es en las pestañas, ya que si estamos acostumbradas a vernos con ellas siempre maquilladas, te verás la mirada muy triste y apagada cuando no llevas ni gota de máscara. Sin embargo, hay maneras de evitar esto y conseguir unas pestañas largas, con volumen y con densidad sin necesidad de recurrir a extensiones ni a capas y capas de rímel: los sérums de pestañas.

Este tipo de productos favorecen el crecimiento del pelo, evitan que se caiga y mejoran su aspecto en general. Sin embargo, una de las claves para notar resultados es la constancia, ya que al tratarse de un producto que lo que hace es mejorar la calidad y cantidad del pelo en esa zona, los efectos no se aprecian de forma inmediata sino con el paso del tiempo.

Su forma de aplicación también es muy sencilla, ya que solo necesitarás coger una pequeña cantidad de producto y aplicarlo sobre la base de las pestañas primero y por toda la longitud de las mismas después. Hazlo preferiblemente de noche o cuando no vayas a salir de casa, y si eres constante empezarás a notar resultados a partir del primer mes de tratamiento.

Para que puedas conocer un poco mejor este tipo de productos hemos preparado una selección con nuestros sérums de pestañas favoritos, y que puedas descubrir así la variedad que existe en el mercado y elegir el que mejor se adapte a tus gustos, necesidades y presupuesto. Además, todos son aptos para ser utilizados también en cejas, por lo que si necesitas un poco más de densidad en esa zona o cubrir alguna calvita, es la ocasión ideal para hacerte con uno de estos sérums y matar dos pájaros de un tiro.