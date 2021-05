La manicura petit suisse de María Pombo que adorarás

Los tonos pastel son clave en tus uñas esta primavera y más si los combinas como ha hecho la influencer con el amarillo y el malva como protagonistas.

Julia García

Color, color y mucho más color preferiblemente en intensidades suaves como las que ofrecen los pasteles. Es la única premisa que parece marcar la manicura de la temporada. Esa y el hecho de que las uñas hayan reducido notablemente su largo hasta volverse mucho cortas, redondeadas y, por ende, más naturales.

Nada de 'nail art' demasiado elaborado, toca volver a la calma y dejar que nuestras manos respiren un poco esa sencillez que habíamos perdido. Pero ojo, eso no quiere decir que sea aburrida. Ni muchísimo menos. La gama cromática es de lo más apetecible y se puede jugar con ella de múltiples formas.

La manicura francesa, por ejemplo, ahora se reinventa y se lleva multicolor o incluso degradada como nos contó recientemente la fundadora de Nails Lucerito, la manicurista preferida de famosas como Sara Carbonero o Penélope Cruz. Es cómoda, es bonita y, reconozcámoslo, es de lo más instagrameable. De ahí que no nos haya sorprendido que haya sido la opción de María Pombo para renovar sus uñas en las últimas horas.

La influencer ha compartido con sus seguidores cuál ha sido su última elección para llevar sus manos a punto que no ha sido otra que la de combinar suaves violeta y amarillo hasta dar con un mix realmente delicioso. Tan delicioso que hasta la propia María Pombo ha decidido bautizarlas como uñas “petit suisse” en referencia a ese postre con sabor a fresa que tantas de nosotras hemos tomado de pequeñas... y no tan pequeñas.

No sabemos si por ese recuerdo nostálgico, por lo mucho que favorece -incluso resalta el bronceado de la piel- o por lo estilizador que resulta, pero parece que ha habido unanimidad sobre el resultado final de la manicura por la que ha optado la creadora de las firmas Tipi y Name the brand porque sus fans le han dado al 'like' al instante.

Ahora somos nosotras las que soñamos con estas 'milky nails' de cara a los meses de calor ya que proporcionan además un efecto rejuvenecedor que siempre se agradece y es genial para probar con pequeñas dosis antes de animarnos con una manicura más especial con efectos irisados o pequeños dibujos.