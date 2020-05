Te contamos cuál es el truco infalible de Laura Escanes para sacarle el máximo partido al iluminador

woman.es

Si hay alguien que siempre ha alabado la existencia de los iluminadores, esa es Laura Escanes. En más de una ocasión la modelo, que acaba de convertirse en madre, ha revelado que ella no puede vivir sin su iluminador. Lo es todo para ella, y una vez más lo ha vuelto a confirmar. Cada tanto comparte en su cuenta de Instagram pequeños trucos de maquillaje, y esta vez no solo nos ha contado qué iluminador usa sino cómo y dónde lo aplica.

- El iluminador en 'stick' que ha fascinado a Laura Escanes

- El maquillaje hipernatural de Ester Expósito que le sienta de maravilla

Este producto que nunca falta en su neceser de belleza y que incluye tanto en sus maquillajes de día como de noche, es el responsable de que su rostro siempre luzca radiante, sano y fresco.

Como experta que es en lo que respecta a dar luz al rostro, Laura nos ha confesado otro de sus tips infalibles que sin duda ya planeamos poner en práctica. Su preferido es este iluminador en barra de Identy, ella por su tono de piel escoge el más claro de la línea. Su rutina es realmente sencilla, con la ayuda de un pincel lo aplica en el lagrimal "esto me da la sensación de que agranda el ojo", dice a la cámara. Luego con las yemas lo aplica abajo del arco de la ceja y directamente de la barra arriba del pómulo. Para crear el efecto difuminado, lo esparce bien hasta que le queda un halo de luz.

Lo cierto es que no podemos negar que se nota cuando el iluminador no está presente en el rostro, pues aporta el toque de luz que consigue crear un look radiante y que a la vez es super natural. La 'instagramer' ha confesado ya en varias stories que es adicta al trío de iluminadores en 'stick' y 'Made in Spain'. Hablamos del Galactic Nebula Stick Pack de Identy Beauty, la firma de maquillaje de Freshly Cosmetics. Una marca vegana que se convirtió en una de sus favoritas por la calidad de sus productos.

Además de desvelar sus trucos para su rostro iluminado la influencer ha dejado una promoción del 25% de descuento, a la que puedes acceder pinchando aquí.