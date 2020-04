La protagonista de 'Elite' consigue un look tan 'fresh' con un par de trucos sencillos como: potenciar sus pestañas y marcar levemente sus pómulos,

Después de ver uno detrás de otro todos los capítulos de la tercera temporada de 'Elite' tenemos que confesar que no hemos podido dejar de buscar inspiración en cada uno de sus protagonistas, y de hecho hemos fichado ya muchos de los 'looks' de las chicas. Pero la verdad es que hemos caído rendidas a las combinaciones de sombras de ojos y eyeliners de Ester Expósito. Maquillajes en los que no faltan los degradados de sombras, pero también la naturalidad de un make up, suave y ligero.

Aunque la hemos visto con maquillaje fantasía, ojos muy ahumados, o con un super 'cat eye', en este caso nos encantó su estilo más natural casi con un maquillaje imperceptible. La intérprete de Carla, optó por una base de maquillaje muy natural, un toque muy sutil de polvos bronceadores en los pómulos, iluminador en los puntos clave y una sombra de ojos un tono más que el suyo. Delineó su párpado con una línea muy delgada y lo que sí hizo fue aplicar mucha máscara de pestañas, esto para conseguir una mirada más abierta. ¿El resultado? Un 'look' de maquillaje natural súper favorecedor.

Este make up es la mejor opción para maquillarte cuando tienes que verte natural, pero con ojos impactantes. Para lograrlo recuerda unificar toda la piel con una base, escoge tonos dorados suaves, un blush rosado y labial durazno; define las cejas suavemente y, por último, enfócate en unas pestañas negras, rizadas y largas.

Y aunque parezca un maquillaje natural y casi sin nada de sombras, el secreto de para conseguir ese 'highlighter' que tanto nos gusta y nos enseña en sus Stories de Instagram, está en la manera que utiliza el iluminador. La técnica consiste en aplicar iluminador y bronceador en el rostro para crear volúmenes y sombras y definirlo. La clave está en controlar la cantidad de producto que usamos. El resultado dependerá mucho del tono que elijas puede ser rosado, blanquecino, melocotón o dorado y de la intensidad del producto, mientras más se ligero y parecido a tu tono, más natural se verá, mientras más potente más marcado.