Laura Escanes crea el iluminador con el que siempre hemos soñado (porque es de larga duración y deja la piel radiante) y se agota en tres días

Este nuevo producto de maquillaje está arrasando (y no es para menos).

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El 'highlighter' es ese producto que no puede faltar en nuestro neceser desde hace años, ya que nos permite lucir una piel mucho más luminosa y radiante. Laura Escanes, que es toda una experta en cuestiones de belleza, consciente de la importancia que tiene para todas este cosmético, se ha lanzado a la aventura de crear un iluminador que cumpla con todos los requisitos que toda 'beauty lover' busca. Y, sí, lo ha conseguido.

La 'influencer' ha lanzado junto a Identy Beauty (marca de la que, por cierto, siempre se ha declarado muy fan) un 'highlighter' de larga duración, hidratante, con textura ligera y formulado con un 99% de ingredientes naturales (como vitamina C, aceites vegetales o extracto de semilla de chía, entre otros): Natural Glowy Highlighter.

Tiene un precio de 19 euros y tal ha sido el éxito de su lanzamiento que se ha agotado en solo tres días, pero que no cunda el pánico porque según informan desde la marca, el producto volverá a estar disponible muy pronto, de hecho han creado una lista de espera para que aquellas a las que no nos dio tiempo a comprarlo no nos quedemos sin él.

El iluminador, además, es un 3 en 1 porque cuida, revitaliza y llena de luz la piel, de hecho ha sido pensado para que el rostro luzca sano y jugoso. En definitiva, es muy versátil (válido tanto para el día como para la noche) y le podemos sacar mucho partido.

¿Cómo se recomienda usarlo? ¡Muy fácil! Aplícalo en el arco de la ceja, los párpados, el hueso del pómulo, los labios, el lagrimal, el arco de Cupido y en la clavícula. ¡Y presume de buena cara!