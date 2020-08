Existe una barra de labios UNIVERSAL que favorece a todas, hidrata y resiste intacta pese al uso de mascarillas

Lo hemos probado y nos encanta.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

A quien le gustan los pintalabios, no se conforma con un color y quiere cuantos más mejor, ¿que digo cuántos más mejor? Los quiere todos. Y de eso sabemos mucho en la redacción de Woman.es, que somos unas auténticas enamoradas de las barras de labios. Aunque el rojo es el color por el que apostamos todas para ocasión especial (una cita, una cena con amigas…), hay una barra de labios que ya se ha convertido la nuestro color fetiche después de fichársela a la top model y una de las mujeres con más estilo del mundo Rosie Huntington-Whiteley.

La británica, que se convirtió en embajadora de la firma Hourglass, después de que confesar que era fan de la firma, ha declarado que el tono You Make Me, de los labiales confession ultra slim, es su favorito. “Es un nude terracotta precioso que se ve precioso todo el año, de día y de noche, y que va bien con cualquier look y en cualquier ocasión”, contó. También hemos escuchado hablar maravillas a la actriz Nerea Camacho y, claro, hemos tenido que ir corriendo a probarlo.

Ya te lo adelantamos: a la modelo no le falta razón. Los labiales confession ultra slim son ese término medio que muchas buscamos, que no es ni mate ni con brillo, pero deja los labios suaves e hidratantes. Es algo más intenso que el tono de la piel con un tono ligeramente rosado por lo que resalta los labios, sin importar el color de tu piel. Además cuenta con un aplicador muy fino que hace muy fácil su uso, también es vegana y recargable.

A la venta en Sephora por 39,95€, el tono You Make Me, de los labiales confession ultra slim de Hourglass es ya uno de nuestros favoritos.